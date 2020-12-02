Шмигаль анонсував масове тестування на коронавірус і назвав пріоритетні міста

Уряд України розпочав розроблення проєкту масового тестування на коронавірус в обласних центрах і великих містах.

Про це в інтерв'ю "Кореспонденту", яке опубліковано 2 грудня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він уточнив, що в пріоритеті Київ і область, а також міста з населенням понад 100 тисяч осіб.

"Кабмін працює над проєктом тотального тестування на COVID-19. Пріоритети – Київ і область, обласні центри й великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб", – пояснив глава уряду.

Також він прокоментував програму вакцинації, уточнивши, що нині триває розроблення детального плану дій і йдуть переговори з постачальниками.

Шмигаль нагадав, що Україна є учасником глобальної системи COVAX.

"Ми отримаємо певну кількість вакцин. Також уряд веде переговори про постачання вакцин Pfizer і AstraZeneca", – додав він.

За словами прем'єра, вакцинування може початися в другому кварталі 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 26 листопада українці можуть викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Глава відомства Максим Степанов дав інструкцію, як це треба робити.