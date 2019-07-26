"Дешеві повії!" Українки масово оголилися через образи "гендерного" чиновника із Запоріжжя

Чиновник Запорізької обласної ради Владислав Марченко став фігурантом грандіозного сексистського скандалу.

Він опублікував на своїй сторінці у Facebook два дописи, у яких образив жінок і звинуватив їх у тому, що вони часто нібито самі провокують ґвалтівників своїм зовнішнім виглядом.

Так, він висловив думку, що жінки повинні носити винятково закритий одяг, тому що в іншому випадку вони нагадують йому "повій".

"Нижчим верствам суспільства пропагується образ дешевої повії через попсу, фільми і підроблених ідолів. Але справжні королеви ніколи не стануть оголюватися на публіці. Подивіться на свій образ і судіть, на кого ви схожі більше: на королеву або повію. І тоді усвідомте, яке по праву може бути до вас ставлення", – написав Марченко.

У другому пості він взагалі назвав тих, хто засудив його за скандальний текст, "шматками лайна". Така поведінка викликала обурення громадськості. Адже з'ясувалося, що чиновник на додачу до всього обіймає посаду уповноваженого Запорізької облради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, щодо запобігання та протидії насильству за гендерною ознакою.

Владислав Марченко Facebook Владислава Марченка

"Нічого особливого: Владислав Марченко публікує тухлу пасту школяра з рунета про те, що "баба дурна одягла спідницю, а думає що дорого коштує, а вона повинна бути скромна і в чадрі". Для більшої переконливості в кінці тільки копірайту і підпису Джейсон Стетхем не вистачає. А потім ще називає феміністок "шматками лайна". Нічого особливого", – обурився журналіст Євген Спірін.

Бурхлива дискусія із засудженням Марченка розгорнулася і в коментарях під дописами. Люди дивуються спробі чиновника вчити інших життю і правилам поведінки.

Українки також запустили відвертий флешмоб #забулазапитатиуМарченка в мережі на знак протесту проти заяви чиновника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смірнов потрапив у гучний сексистський скандал. Він заявив, що "жінки слабші розумом від чоловіків".

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