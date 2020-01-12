"Шлях до вимирання України": активісти різко розкритикували скандальний законопроект про пестициди

Пропоновані зміни до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" порушують конституційні права громадян на безпечне довкілля і різко збільшують існуючі загрози як для здоров’я людей, так і для навколишнього середовища та дикої природи. Про це йдеться у відкритій заяві Громадського екологічного руху "Україна проти пестицидів".

Активісти екологічного руху різко розкритикували зареєстрований наприкінці минулого року законопроект №2548 "Про внесення змін до Закону України "Про пестициди і агрохімікати". Його авторами стали семеро народних депутатів від "Слуги народу": Павло Халімон, Тетяна Грищенко, Сергій Бунін,Степан Чернявський, Андрій Богданець, Артем Черноморов та Олександр Гайду.

"Ми проаналізували цей законопроект і заявляємо, що його прийняття призведе до цілеспрямованого порушення конституційного права громадян України на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Зміни, які передбачені даним законопроектом, беззаперечно збільшать існуючі загрози для здоров’я людей, навколишнього середовища, життя дикої природи, бджіл та інших комах-запилювачів. Даний законопроект "маскується" змінами, які ніби то наближають до законодавства ЄС", - зазначено у заяві.

При цьому, активісти підкреслили, що в ЄС немає єдиного спільного законодавства щодо регулювання обігу пестицидів. Кожна країна розробляє та встановлює свої національні санітарні регламенти і нормативи у відповідності до власних територіальних особливостей і принципів. А закон, який взялися міняти нардепи, дійсно потребує змін, але виключно технічних - у частині передачі відповідних повноважень та важелів контролю від ліквідованих державних структур до новостворених.

"Законотворці вважають, що діючий ЗУ "Про пестициди і агрохімікати” надмірно та невиправдано регулює обіг пестицидів та передбачає дублювання повноважень різних органів влади. В реальності насьогодні жодна державна установа не проводить належного контролю за використанням пестицидів, навіть при дублюванні окремих повноважень. Влада має наміри в інтересах агрохімічного бізнесу узаконити тотальне і безконтрольне використання пестицидів", - підкреслили екоактивісти.

Зокрема, авторів відкритої заяви обурило те, що з діючого закону пропонується вилучати цілі статті - і не пропонується нічого, що б зменшило негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище. Замість посилення контролю за використанням пестицидів та відповідальності за нанесення шкоди внаслідок їх використання законотворці пропонують лише заборону ввезення фізичними особами в Україну пестицидів та агрохімікатів.

"Монокультури та збільшення використання кількості пестицидів спричиняють негативний вплив на здоров’я місцевого населення, і чим далі, тим більше людям стає зрозумілим і очевидним, що агропідприємства безжально їх труять пестицидами! Гине домашня птиця, іноді навіть худоба, бджоли гинуть цілими пасіками, матері возяться з хворими дітками по лікарнях, – так в кожній області проходить сезон розпилювання пестицидів на полях. В окремих випадках люди блокують техніку, звертаються до поліції та інших державних стуктур, але Кабінет Міністрів вдає, що не бачить, чи насправді не бачить таких складних проблем, пов’язаних з використанням пестицидів", - зауважують активісти ГЕР "Україна проти пестицидів"

Активістів обурило, що зміни до діючого ЗУ передбачають його послаблення в частині безпечності використання пестицидів - у разі його прийняття, державні органи при затвердженні нормативів і регламентів застосування пестицидів не будуть враховувати особливості щодо їх безпечного використання. Крім того, автори законопроекту пропонують виключити з закону вимогу щодо наукового обгрунтування санітарних норм і вимог при розробці нормативів і регламентів для безпечного застосування пестицидів, від чого, на думку активістів, виграють тільки власники агрохімічного бізнесу.

За словами активістів, законопроектом також пропонується скасувати державний нагляд за дотриманням санітарних норм та вимог щодо вмісту пестицидів у продуктах і воді, виключити особливі визначення і вимоги, які стосуються спеціальних сировиних зон вирощування продукції для здорового дитячого і дієтичного харчування та багато іншого.

"Діючий ЗУ "Про пестициди і агрохімікати" є недосконалим, але зробити його ще більш недосконалим спроможні лише ті люди, яких взагалі не хвилює збереження українських земель, здоров’я дітей та життя майбутніх поколінь. Таким людям потрібні лише гроші! Законопроект №2548 не може бути прийнятим Верховною Радою України, якщо депутати хоча б в найменшій мірі переймаються повагою до Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на безпечне для життя та здоров’я довкілля; збереженням української землі та навколишнього середовища, здоров’ям людей та життям майбутніх поколінь", - підкреслили активісти ГЕР "Україна проти пестицидів".

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