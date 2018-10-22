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В Україні оголосили штормове попередження

6.6тЧитати матеріал російською

В Україні 24-25 жовтня оголошено штормове попередження: шквальні пориви вітру сягатимуть 15-30 м/с.

У західних, місцями північних, центральних областях, а також на Харківщині пройдуть дощі з мокрим снігом, повідомили на сайті Укргідрометцентру.

"24 жовтня у західних областях (вітер. — Ред.) — місцями 25-30 метрів за секунду, в Карпатах і на Прикарпатті мокрий сніг, заметілі, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї — сильний сніг)", — уточнили метеорологи.

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Вони також попередили, що до настання холодів, 22-23 жовтня, на всій країні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як писав OBOZREVATEL, 24 жовтня в Україну прийде антициклон, який викличе ще більше зниження температури повітря.

Місце
Україна
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