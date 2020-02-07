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8 лютого • оновлено в 08:06
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Шквальний вітер і снігові замети: українців попередили про погодну небезпеку

1.6т
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У найближчі дні в Україні очікується чергове погіршення погодних умов. Громадян попередили про шквальний вітер і сніголавинну небезпеку.

Зокрема, упродовж п’ятниці, 7 лютого, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це з посиланням на Укргідрометцентр, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, 7-9 лютого на деяких територіях країни прогнозується незначне послаблення опадів. Однак температура не знизиться: вночі буде до -7... -13, вдень -1... -6 градусів. У східних областях та Карпатах -11... -16 і -5... -10 градусів відповідно.

В Україні очікується чергове погіршення погодних умов

В Україні очікується чергове погіршення погодних умов

Водночас, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 7 лютого у високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

А в гірських районах Закарпатської області, попереджають рятувальники, існує загроза зсувів снігу на дороги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, харківський бабак Тимко III, якого традиційно розбудили на початку лютого, передбачив затяжну весну й нову безсніжну зиму.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Погода в Карпатах Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр ГосЧС погода снігопад
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