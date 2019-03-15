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Шквальний вітер і дощ: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

1.7тЧитати матеріал російською

Синоптики оголосили штормове попередження по Україні у вихідні дні, 16 і 17 березня.

За даними Укргідрометцентру, протягом доби 16 березня і вночі 17 березня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в західних областях місцями 25-28 м/с.

На Закарпатті та в Карпатах прогнозуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу (рівень небезпеки – жовтий).

Шквальний вітер і дощ: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Температура вдень 16 березня складе 6-11° тепла, в східних областях 3-8° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу. 17 березня температура вночі - 0-6° тепла, вдень 10-19° тепла.

За даними Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 16-18 березня у високогір'ї Івано-Франківської області.

Шквальний вітер і дощ: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні
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Шквальний вітер і дощ: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління слід очікувати лише після 25 березня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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