Шквали та мокрий сніг: синоптики спрогнозували погіршення погоди в Україні

В Україні у суботу, 16 березня, вітряну і вологу погоду визначатиме атмосферний фронт з північного заходу Європи.

Вночі в західних, східних регіонах країни і Житомирській області очікується невеликий, на Закарпатті та в Карпатах – помірний дощ, місцями з мокрим снігом; вдень в Україні невеликі, місцями помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, а вдень на всій території країни пориви вітру 15-22 м/с, вдень у західних областях місцями 25-28 м/с.

ТСН

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 6-11° тепла, у південних областях до 14°; на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° морозу.

У Києві 16 березня вночі без опадів, вдень дощ та пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, остаточне потепління прийде в Україну в кінці березня, до цього ж протягом першого місяця весни будуть спостерігатися температурні гойдалки.

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