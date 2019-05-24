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/Суспільство

Шквали і град: синоптик попередила про негоду в Україні

3.4тЧитати матеріал російською

На території України в вихідні дні, 25-26 травня, очікується тепла і дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря очікується на рівні +20 +26 градусів, на заході +16 +22 градуси.

"Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали і град", - зазначила вона.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

За її прогнозом, будуть прояснення, особливо в неділю на Правобережжі.

25 травня в Києві прогнозуються дощі, грози, при грозах поривчастий вітер, можливий локально град. 26 травня - місцями невеликий дощ, гроза.

Температура повітря в столиці складе +23 +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України до кінця травня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози. 26 травня на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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