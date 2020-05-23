В Україну повернеться літо 2001 року із ураганами, градом і спекою. Ексклюзивний прогноз
Літо 2020 року, за прогнозами кліматологів, обіцяє бути примхливим: зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.
Детальніше про те, яким буде літій сезон в Україні і чи очікувати аномалій, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Що кажуть у світі
Яким буде літо цього року? Група експертів випустила бюлетень із глобального сезонного клімату для Всесвітньої метеорологічної організації. Фахівці прогнозують, що нинішнє літо буде спекотним, а жителів деяких країн очікують рясні опади.
Наприклад, в Австралії, Індонезії та над східною частиною Індійського океану влітку буде надлишок дощів. А в Африці, Південній Америці прогнозують брак опадів.
Причина такої ситуації в тому, що на більшій частині планети в літній сезон температура приповерхневого шару атмосфери перевищуватиме нормальні значення. І це стосується всіх літніх місяців.
Спека, засуха, шквали
Що ж стосується України, то, за словами кліматологині Віри Балабух, цього літа на нас чекає спека з посухою, зливи, шквали і град.
"Поки за даними, які дають міжнародні прогностичні центри, очікується, що у нас і надалі літо має бути теплим і посушливим. Так як це було протягом весни, за винятком травня", – каже вона.
За словами кліматологині, влітку спостерігатиметься дефіцит опадів. Водночас можливі зливи, град зі шквалами, пройдуть грози.
Також будуть і високі температури, причому спекотний період може тривати кілька днів. А середня температура влітку буде вищою, ніж була на початку цього століття.
"Ми спостерігатимемо різкі зміни погоди, як то кажуть, день – у майці, день – у куфайці. Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо і температура повітря буде +25...+30 градусів", – каже Балабух.
Погріємось у серпні
Завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова також каже, що влітку траплятимуться різкі зміни погоди, грози, штормові вітри, шквали. За її прогнозами, нинішнє літо буде дуже схожим на сезон 2001 року.
"У червні ми чекаємо на мінливу погоду, 2-3 дня буде тепло, +25 і вище, потім температура трохи нижче. За нашими прогнозами, перша половина червня буде дуже нестійкою в плані погоди. Але температура повітря все одно буде вищою за норму. Хоча такої виснажливої спеки +30 не буде. Друга половина червня мине в межах норми і навіть кілька днів буде похолодання. Дощі у червні також випадуть", – прогнозує кліматологиня.
Приблизно така сама погода триватиме і до середини липня. "А ось що буде далі, ми ще аналізуватимемо. У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але серпень теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – каже Мартазінова.
Народний синоптик: серпень буде спекотним
Думкою про погоду на літо поділився і народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, початок літа буде досить теплим, а часом навіть і спекотним.
"Але приблизно після 10 червня температура повітря трохи знизиться і пройдуть невеликі дощі. У середині червня Україну очікують шквали і гради, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає", – стверджує він.
Липень буде теплим, а в деякі дні навіть жарким. Опадів буде небагато, дощі пройдуть протягом буквально кількох днів.
А ось серпень, за словами народного синоптика, обіцяє бути спекотним. І навіть невеликі дощі в середині місяця не вплинуть на високу температуру. Тільки в останніх числах серпня спека почне трохи відступати.
Що кажуть сайти погоди
А ось кожен сайт прогнозів погоди пропонує власну версію. Там поки жодної аномальної спеки не передбачається.
Наприклад, судячи з сайту AccuWeather, початок червня в Україні буде прохолодним, температура складе +22...+24 градуси.
І вже після 10 червня потеплішає до 24-26 градусів. І тільки в кінці місяця прийде по-справжньому літня погода – +26...+27. Протягом місяця лише кілька днів обіцяють дощ із грозою.
Липень буде спекотнішим, до +26...+28 градусів. Дощів також буде небагато.
Те саме стосується і серпня. До середини місяця ще буде спека до +27, а у другій половині температура знизиться до 23-24 градусів тепла.
У Криму в липні обіцяють +35
Що стосується Кримського півострова, то за прогнозами синоптиків тут початок літа буде нежарким, середня температура +23...+25 градусів. Причому початок червня на півострові буде спекотним, а кінець – прохолоднішим.
У липні у Криму буде традиційна спека, стовпчики термометрів піднімуться до +32, в окремі дні до +35. В першій половині серпня буде +23...+26, а в кінці місяця знову прийде спека до +32.