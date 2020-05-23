В Україну повернеться літо 2001 року із ураганами, градом і спекою. Ексклюзивний прогноз

У червні і липні температура повітря буде комфортною – до +25

Погода влітку буде мінливою: то зливи з градом, то спека

Літо 2020 року, за прогнозами кліматологів, обіцяє бути примхливим: зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

Детальніше про те, яким буде літій сезон в Україні і чи очікувати аномалій, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що кажуть у світі

Яким буде літо цього року? Група експертів випустила бюлетень із глобального сезонного клімату для Всесвітньої метеорологічної організації. Фахівці прогнозують, що нинішнє літо буде спекотним, а жителів деяких країн очікують рясні опади.

Наприклад, в Австралії, Індонезії та над східною частиною Індійського океану влітку буде надлишок дощів. А в Африці, Південній Америці прогнозують брак опадів.

У деяких районах очікують брак вологи

Причина такої ситуації в тому, що на більшій частині планети в літній сезон температура приповерхневого шару атмосфери перевищуватиме нормальні значення. І це стосується всіх літніх місяців.

Спека, засуха, шквали

Що ж стосується України, то, за словами кліматологині Віри Балабух, цього літа на нас чекає спека з посухою, зливи, шквали і град.

"Поки за даними, які дають міжнародні прогностичні центри, очікується, що у нас і надалі літо має бути теплим і посушливим. Так як це було протягом весни, за винятком травня", – каже вона.

На нас чекає град

За словами кліматологині, влітку спостерігатиметься дефіцит опадів. Водночас можливі зливи, град зі шквалами, пройдуть грози.

Також будуть і високі температури, причому спекотний період може тривати кілька днів. А середня температура влітку буде вищою, ніж була на початку цього століття.

"Ми спостерігатимемо різкі зміни погоди, як то кажуть, день – у майці, день – у куфайці. Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо і температура повітря буде +25...+30 градусів", – каже Балабух.

Погріємось у серпні

Завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова також каже, що влітку траплятимуться різкі зміни погоди, грози, штормові вітри, шквали. За її прогнозами, нинішнє літо буде дуже схожим на сезон 2001 року.

У серпні обіцяють +30

"У червні ми чекаємо на мінливу погоду, 2-3 дня буде тепло, +25 і вище, потім температура трохи нижче. За нашими прогнозами, перша половина червня буде дуже нестійкою в плані погоди. Але температура повітря все одно буде вищою за норму. Хоча такої виснажливої спеки +30 не буде. Друга половина червня мине в межах норми і навіть кілька днів буде похолодання. Дощі у червні також випадуть", – прогнозує кліматологиня.

Приблизно така сама погода триватиме і до середини липня. "А ось що буде далі, ми ще аналізуватимемо. У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але серпень теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – каже Мартазінова.

Народний синоптик: серпень буде спекотним

Думкою про погоду на літо поділився і народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, початок літа буде досить теплим, а часом навіть і спекотним.

"Але приблизно після 10 червня температура повітря трохи знизиться і пройдуть невеликі дощі. У середині червня Україну очікують шквали і гради, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає", – стверджує він.

Липень буде теплим, а в деякі дні навіть жарким. Опадів буде небагато, дощі пройдуть протягом буквально кількох днів.

Серпень буде спекотним

А ось серпень, за словами народного синоптика, обіцяє бути спекотним. І навіть невеликі дощі в середині місяця не вплинуть на високу температуру. Тільки в останніх числах серпня спека почне трохи відступати.

Що кажуть сайти погоди

А ось кожен сайт прогнозів погоди пропонує власну версію. Там поки жодної аномальної спеки не передбачається.

Наприклад, судячи з сайту AccuWeather, початок червня в Україні буде прохолодним, температура складе +22...+24 градуси.

Прогноз погоди на червень AccuWeather

І вже після 10 червня потеплішає до 24-26 градусів. І тільки в кінці місяця прийде по-справжньому літня погода – +26...+27. Протягом місяця лише кілька днів обіцяють дощ із грозою.

Липень буде спекотнішим, до +26...+28 градусів. Дощів також буде небагато.

Прогноз погоди на липень AccuWeather

Те саме стосується і серпня. До середини місяця ще буде спека до +27, а у другій половині температура знизиться до 23-24 градусів тепла.

Прогноз погоди на серпень AccuWeather

У Криму в липні обіцяють +35

Що стосується Кримського півострова, то за прогнозами синоптиків тут початок літа буде нежарким, середня температура +23...+25 градусів. Причому початок червня на півострові буде спекотним, а кінець – прохолоднішим.

У липні у Криму буде традиційна спека, стовпчики термометрів піднімуться до +32, в окремі дні до +35. В першій половині серпня буде +23...+26, а в кінці місяця знову прийде спека до +32.

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