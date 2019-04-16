|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Шквали, дощі і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

507Читати матеріал російською

У вівторок, 16 квітня, прохолодну, похмуру і дощову погоду у більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти.

У західних областях у вівторок вночі без істотних опадів, сильні заморозки 0-5°. Удень дощ, місцями з мокрим снігом, температура 4-9° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території очікуються дощі. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, у східній частині до 15.

Новини
Великдень-2019: вихідні, прогноз погоди та рецепти

Шквали, дощі і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Вітер переважно північно-східний (на сході і південному сході країни – південно-східний), 5-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві – часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Шквали, дощі і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня в Україні утримається хмарна погода з опадами в окремих областях. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи, 17 квітня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки