Шквали, дощі і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У вівторок, 16 квітня, прохолодну, похмуру і дощову погоду у більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти.

У західних областях у вівторок вночі без істотних опадів, сильні заморозки 0-5°. Удень дощ, місцями з мокрим снігом, температура 4-9° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території очікуються дощі. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, у східній частині до 15.

Вітер переважно північно-східний (на сході і південному сході країни – південно-східний), 5-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві – часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня в Україні утримається хмарна погода з опадами в окремих областях. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи, 17 квітня.

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