Школярка-переселенка із 79 школи Дніпра написала лист з подякою воїну ЗСУ на фронт і зворушила його до тремтіння в руках.

Зворушливе відео, на якому захисник читає вголос звернення дитини, з'явилося на сайті волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Привіт, мене звуть Даша. Мені всього 13 років, але я хочу, щоб ти знав – я пишаюся тобою. Саме завдяки тобі, я можу спати спокійно. Я переселенка, народилася і зростала на Донеччині і чула звуки пострілів. Тому я знаю, наскільки це страшно", – пише дівчинка.

Воїн ЗСУ читає лист школярки Скріншот відео

"Я дуже тобі вдячна! Всі ми дуже тобі вдячні! Я хочу тебе попросити пам'ятати про це і не втрачати надію. Скоро все налагодиться. Ми віримо в твої сили і сподіваємося на тебе. Все буде добре. З любов'ю ті, хто тобою пишається" , – звернулася маленька патріотка до захисника України.

Воїн перейнявся щирістю і потрібними словами підтримки школярки і дав їй обіцянку зробити все, щоб вона знову побачила рідні краї.

Воїн ЗСУ читає лист школярки Скріншот відео

"Дуже приємно, коли діти, які не повинні помічати і розуміти, що тут відбувається, але вони все прекрасно розуміють і пишуть такі приємні листи. Ми скоро їй допоможемо повернутися додому", – посміхаючись, сказав Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учні харківської школи №26 зворушливо привітали воїнів ЗСУ з Великоднем. Діти оголосили про свою щорічну благодійну акцію для підтримки захисників, які несуть службу на Донбасі, і присвятили їм вірш.

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