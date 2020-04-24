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24 квітня • оновлено в 04:50
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Школярка зворушила воїна ЗСУ листом на фронт: завдяки тобі, я сплю спокійно!

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Школярка-переселенка із 79 школи Дніпра написала лист з подякою воїну ЗСУ на фронт і зворушила його до тремтіння в руках.

Зворушливе відео, на якому захисник читає вголос звернення дитини, з'явилося на сайті волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Привіт, мене звуть Даша. Мені всього 13 років, але я хочу, щоб ти знав – я пишаюся тобою. Саме завдяки тобі, я можу спати спокійно. Я переселенка, народилася і зростала на Донеччині і чула звуки пострілів. Тому я знаю, наскільки це страшно", – пише дівчинка.

Воїн ЗСУ читає лист школярки

Воїн ЗСУ читає лист школярки

Скріншот відео

"Я дуже тобі вдячна! Всі ми дуже тобі вдячні! Я хочу тебе попросити пам'ятати про це і не втрачати надію. Скоро все налагодиться. Ми віримо в твої сили і сподіваємося на тебе. Все буде добре. З любов'ю ті, хто тобою пишається" , – звернулася маленька патріотка до захисника України.

Воїн перейнявся щирістю і потрібними словами підтримки школярки і дав їй обіцянку зробити все, щоб вона знову побачила рідні краї.

Воїн ЗСУ читає лист школярки

Воїн ЗСУ читає лист школярки

Скріншот відео

"Дуже приємно, коли діти, які не повинні помічати і розуміти, що тут відбувається, але вони все прекрасно розуміють і пишуть такі приємні листи. Ми скоро їй допоможемо повернутися додому", – посміхаючись, сказав Герой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учні харківської школи №26 зворушливо привітали воїнів ЗСУ з Великоднем. Діти оголосили про свою щорічну благодійну акцію для підтримки захисників, які несуть службу на Донбасі, і присвятили їм вірш.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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