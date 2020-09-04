Школярів і вчителів в Україні хочуть страхувати від COVID-19

Шкарлет планує страхувати дітей і вчителів-пенсіонерів від COVID-19.

Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум із компаніями щодо страхування вчителів-пенсіонерів і дітей від коронавірусу.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі програми "Право на владу". Він нагадав, що ці категорії осіб перебувають у групі ризику.

“Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не тільки пенсіонерів (вчителів-пенсіонерів, які працюють. – Ред.), а й дітей”, – заявив він.

Глава міністерства сподівається найближчим часом досягнути співпраці, яка стане корисною і вчителям, і державі.

Зазначимо, що раніше профспілка працівників освіти і науки звернулася до Кабінету міністрів із проханням застрахувати у разі захворювання коронавірусом під час виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, що напередодні в Кабміні заявили, що українські навчальні заклади вибірково перевірять на дотримання протиепідемічних заходів у період карантину через коронавірус COVID-19. Перевірки проведуть у п'яти школах кожної області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шкарлета назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії коронавірусу.

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