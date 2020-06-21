У мережі засвітили архівне фото, на якому майбутні засновники Microsoft тестують комп'ютер

У мережі спливло архівне фото 1968 року, на якому зображені майбутні засновники компанії Microsoft 13-річний Білл Гейтс та 15-річний Пол Аллен у своїй школі в Сіетлі.

На фото вони за допомогою телетайп-терміналу підключаються до комп'ютера PDP-10, що знаходиться в Вашингтонському університеті, повідомляє Telegram-канал "Історія людства".

Як відомо, Гейтс навчався в найпривілейованішій школі Сіетла "Лейксайд", де він зумів розвинути навички програмування на шкільному міні-комп'ютері.

Білл Гейтс і Пол Аллен, 1968 рік Telegram / "Історія людства"

У віці 13 років Білл Гейтс написав свою першу програму – гру "Хрестики-нулики" мовою програмування BASIC. У 8-му класі на заняттях з програмування він потоваришував з 10-класником Полом Алленом.

Разом з друзями Гейтс тестував комп'ютер PDP-10 компанії Computer Center Corporation. Коли час, наданий Гейтсу і Аллену для роботи, минув, вони зламали програму. За це їм заборонили працювати на комп'ютерах протягом усього літа.

"Я схибнувся на комп'ютерах. Пропускав фізкультуру. Сидів у комп'ютерному класі до ночі. Програмував по вихідних. Щотижня ми проводили там по 20-30 годин", – пізніше згадував про той період Гейтс.

Білл Гейтс та Пол Аллен у молодості Pinterest

Коли час покарання сплив, юні програмісти запропонували компанії знаходити помилки в їхньому програмному забезпеченні за можливість працювати на комп'ютерах. Компанія погодилася, і Білл Гейтс з друзями освоювали безліч вихідних кодів програмного забезпечення, написаних на мовах FORTRAN, LISP і в машинному коді.

Компанію Пола Аллена і Білла Гейтса Microsoft було зареєстровано 26 листопада 1976 року. Полу дісталося 36% акцій, Біллу – 64%. Назву Micro-Soft запропонував Пол: від слів microprocessors і software.

Нагадаємо, Пол Аллен помер у віці 65 років 2018 року. У нього було виявлено рецидив одного з видів раку, від якого він вилікувався декількома роками раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чипування" за допомогою вакцини від COVID-19.