Школяр із Донбасу став рятівником для покинутих тварин у зоні ООС

На Донбасі 11-річний школяр із прифронтового міста Світлодарськ узяв на себе обов'язок опікуватися собаками, яких покинули господарі, та годувати їх. Для цього хлопчик навіть перетворив своє хобі на підробіток.

Адже закупівля харчів для чотирилапих постійно потребує грошей, а особливо взимку, написали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Спершу рятувати тварин хлопчику допомагала мама, але з початком пандемії коронавірусу в родині почалися фінансові проблеми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тож Даня вирішив придбати на свої останні заощадження снасті й почав ловити рибу на продаж. Улітку він рибалить щодня, а взимку – щотижня. Кожен улов давав змогу хлопчику купувати 10-15 пачок корму для собак. А ще половину свого заробітку школяр віддавав тимчасово непрацездатній мамі.

"Бо доброта або є, або її немає. І 11-річний хлопчик із Донбасу дуже добре знає, що в цьому світі є ті, кому потрібна наша допомога. Попри все, залишайтеся людьми в будь-якому куточку світу! Допомагайте щиро й від душі. Бо тільки так у нас є майбутнє", – завершили зворушливу історію маленького героя волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців зворушило відеопривітання з Днем ЗСУ від хлопчика з міста Бахмут на Донеччині. Його школяр присвятив своєму батькові, який захищає Україну від російських окупантів.