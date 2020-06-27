Школяр з Донбасу проникливо розповів про дитинство на лінії вогню. Відео

У мережі з'явилося проникливе відео, на якому семирічний хлопчик Артем з Донбасу розповідає про дитяче сприйняття війни.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Автори закликали українців вслухатися в кожне слово дитини й усвідомити щастя життя в мирних містах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це Артем, йому сім років. Він живе на Донбасі, вдень і вночі чує, як стріляють. Намагається не думати про це, та думки не йдуть з голови. Обов'язково увімкніть звук і послухайте, про що розповідає хлопчик. А потім подумайте, які звуки ви чуєте: стрілянину, вибухи? Ні? Тоді подякуйте тим, хто береже вас на сході!" – пишуть волонтери.

Нижче наводимо повний текст звернення хлопчика.

Мене звуть Артем. Мені 7 років. Я чув, коли стріляють, і не мало разів. Вночі я чую і вдень. Я намагаюся про це не думати, але воно мені приходить в голову. У нас на кухні були вікна закриті, щоб, напевно, не влучали кулі. У нас в гаражі є така штука, що тато вмикає її – і є світло. Бензин закінчиться – і у нас світла не буде. Треба заходити під навіси, там, де дах є. Треба почекати, поки закінчиться воно, потім можна буде їхати. Писати, читати, конструктором гратися. Воно може відволікти від стрільби. Я знаю, що для мене це – війна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився ролик з шестирічним Арсенієм, який народився вже під час війни в селищі Північне Донецької області, в декількох кілометрах від лінії фронту. Дитина зізналася, що ніколи не бачила мультфільмів в кінотеатрі, але бачила, як стріляють.