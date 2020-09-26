Школи в Україні закриють на карантин після виборів? Влада заспокоює, а вчителі б'ють на сполох

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні стрімко зростає. Незважаючи на це, в Кабінеті Міністрів вирішили послабити карантинні обмеження, зокрема не зупиняти роботу навчальних закладів у "червоних" зонах.

Однак тільки в Києві на карантин уже закрито п'ять шкіл і ще 326 окремих класів перейшли на дистанційне навчання. OBOZREVATEL з'ясував, чи правда те, що школи по всій Україні можуть перейти на тотальний карантин вже у жовтні і чи пов'язано це з місцевими виборами.

Що кажуть у Міністерстві освіти?

На початку вересня у ЗМІ з'явилася інформація, що українські школи готують до переходу на дистанційне навчання вже наступного місяця. На користь цієї версії говорить і те, що в ВР 18 вересня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що зараз учителі масово проходять розроблений за підтримки Швейцарії онлайн-курс для переходу на тотальну дистанційну освіту.

Імовірність закриття шкіл на карантин OBOZREVATEL прокоментував глава пресслужби МОН Валентин Колечкін.

"Міністерство освіти і науки України не володіє інформацією про те, що школи після місцевих виборів можуть закрити на карантин. На території регіону або окремої адміністративно-територіальної одиниці, на якій введено "жовтий", "оранжевий" і "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватися обмежувальні заходи. Рішення про це ухвалює Державна комісія з ТЕБ та НС, а також державні органи та органи місцевого самоврядування", – уточнив Колечкін.

Водночас у міністерстві підтвердили, що посилено готуються до дистанційного навчання.

"МОН разом із Мінцифри і міжнародними партнерами займаються розробкою проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", яка функціонуватиме як онлайн-платформа – з відеоуроками, тестами і завданнями. У нас уже є готова демо-версія. Паралельно ми організуємо процедуру із закупівлі послуги створення контенту, а також ведемо переговори з організаціями дистанційного навчання, які можуть надати матеріали для розміщення. також МОН запропонувало директорам київських освітніх установ, у яких є великий досвід і передові технології для організації роботи, приєднатися до наповнення платформи і запустити пілот у школах", – розповів глава пресслужби.

Що кажуть у МОЗ?

Заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко пояснив OBOZREVATEL, чому в разі карантину не варто прив'язуватися до дати.

"Тут не я повинен припускати, це питання до всіх. Ніхто нікого не закриватиме, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм. Люди їх не дотримуються, поки хтось із їхніх близьких не потрапить до лікарні, особливо в реанімацію. Здається, що це така легка хвороба. Так, багато людей переносять її легко, але водночас носіння маски – це ще й турбота про оточуючих. Кордон – не вибори або чиєсь бажання, а заповненість ліжок. На сьогодні загальна кількість ліжок у першій і другій хвилі – понад 37 тисяч. З них зайняті 8946, тобто запас іще є. Я б не прив'язувався до дати, тому що на локдаун можна піти як раніше, так і пізніше", – розповів Ляшко.

На закінчення головний санлікар закликав дотримуватися протиепідемічних норм – носити маски, зберігати соціальну дистанцію і мити руки. На його думку, якщо правила будуть дотримуватися, жодного жорсткого локдауну бути не повинно.

Що відбувається до школах?

Заступниця директора київської гімназії Національного університету імені Драгоманова Лариса Ревка пояснила OBOZREVATEL, що їх заклад повністю готовий до дистанційного навчання.

"На чутки щодо карантину ми не реагуємо, а орієнтуємося на нормативні документи. У нас зараз діти працюють у форматі змішаного навчання. У разі введення карантину будемо працювати дистанційно. Ще з весни використовуємо платформу Microsoft Teams. Цілих класів, відправлених на карантин, у нас немає. На коронавірус хворіє один викладач", – прокоментувала педагогиня.

За словами заступниці директора, в гімназії все гаразд із засобами захисту та інтернетом.

Учителька молодших класів київської школи №226 Ірина розповіла в коментарі OBOZREVATEL про поточну ситуацію у своєму навчальному закладі.

"Ні, ми нічого з приводу закриття шкіл на карантин після виборів не чули. Діти хворіють, але в школу коронавірус ніхто не приносив. Принаймні, у моєму класі 100% немає – із 22 учнів всі на місці. У статистиці по школі бачила, що в деяких класах відсутні по 4-5 дітей, хворіють вчителі. Є у нас і COVID-19: завуч старшої школи отримала позитивний тест, а директор – її чоловік, тому він теж на самоізоляції. У завуча молодшої школи коронавірусу немає, але вона була з ними в контакті – всі вони проведуть вдома два тижні. На карантин відправили один клас, в якому захворіла класна керівниця. Загалом по школі COVID-19 заразилися два вчителі", – описала ситуацію педагогиня.

Про онлайн-курс, розроблений за підтримки Швейцарії, в школі №226 не чули. Ба більше, в навчальному закладі немає навіть інтернету, щоб використовувати Zoom.

"Нас ніхто ні за якою програмою не навчає, ми про неї навіть не чули. Ми вже самі просили показати, як працює Zoom. Так у школі немає Інтернету, про що взагалі мова?" – пояснила вчителька.