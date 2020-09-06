Школи в Україні будуть масово закривати: епідеміолог назвав термін

Школи в Україні можуть масово закривати на карантин.

В кінці вересня – середині жовтня школи в Україні можуть масово закривати на карантин.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін. "Коли 1 вересня всі масово пішли в школу, в кінці вересня або в середині жовтня всі школи масово позакривають", – спрогнозував він.

Як пояснив медик, діти є "рушійною силою" поширення гострих респіраторних захворювань, хоча самі не входять до групи ризику із захворювання на коронавірус. Коли період сезонних захворювань співпаде з пандемією COVID-19, ситуація погіршиться.

Лікар заявив, що продовження адаптивного карантину не дасть належного ефекту, оскільки далеко не завжди в школах створюються умови, необхідні для запобігання поширенню вірусу.

Зокрема, в класах повинна бути механічна вентиляція, школярі повинні мати можливість мити руки з милом і витирати їх одноразовими рушниками. Такі умови, за словами Александріна, створені далеко не скрізь.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Андрієм Александріним читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні, який продовжено до 31 жовтня, триватиме довше.

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