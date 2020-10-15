Школи України відправили на дострокові канікули: які міста не послухалися

Кабінет міністрів порекомендував школам в Україні змістити осінні канікули і провести їх з 15 по 30 жовтня. Однак деякі не послухалися і пустили школярів на навчання.

Так, наприклад, в Києві канікули почнуться тільки з 21 жовтня. OBOZREVATEL публікує список міст, в яких діти не пішли раніше на канікули.

Харків

Директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко заявила, що рекомендації про те, щоб школярі пішли на канікули з 15 до 30 жовтня, "поки залишаються тільки рекомендаціями". Вона підкреслила, що харківські школярі вчитимуться в звичайному режимі.

Чернівці

В.о. міського голови Чернівців Василь Продан на своїй сторінці в Facebook заявив, що місто вирішило не відправляти учнів шкіл на канікули з 15 жовтня. Він пояснив таке рішення тим, що в Чернівцях немає спалаху коронавірусу.

Житомир

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на брифінгу повідомив, що в місті також завчасно не будуть відправляти на осінні канікули учнів шкіл. Почнуться вони з 22 жовтня. За його словами, є загроза того, що після завершення канікул захворюваність COVID-19 як раз досягне свого піку.

Миколаїв

Міський голова Олександр Сенкевич на своїй сторінці в Facebook заявив, що в Миколаєві не виконуватимуть рекомендацію Кабміну відправити школярів на осінні канікули з 15 жовтня. Навчання триватиме до 22 жовтня.

"Я розумію, що у нас загострення по захворюваності, але ми не можемо за один день закрити школи. Одна справа старшокласники, які можуть самі про себе подбати. Інша справа – молодша школа. Що робити з цими дітьми працюючим батькам? У мене поки немає відповіді на це питання", – сказав мер.

Одеса

З 19 жовтня по 23 жовтня діти в одеських школах будуть навчатися дистанційно. З 26 по 30 жовтня триватимуть осінні канікули, розповіла виданню "Пушкінська" директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.

"Ми почули пораду перенести канікули, і у кожної школи є право вирішити це питання самостійно. Але є вимоги до навчальних програм. Якщо збільшити канікули – це подовжить і навчальний рік. Це незручно", – зазначила Буйневич.

Дніпро

Офіційного коментаря з приводу зміни в роботі шкіл в міській раді Дніпра не давали. Однак батьки школярів в соціальних мережах пишуть, що школи 15 вересня продовжили працювати в звичайному режимі.

Львів

У Львові осінні канікули розпочнуться 19 жовтня і триватимуть до 30 жовтня. Про це розповіла ведуча спеціалістка обласного департаменту освіти Львівської ОДА Леся Босак, пише dyvys.info.

"Міністерство освіти рекомендувало розпочати канікули з 15 жовтня, але це лише рекомендація. Ми вирішили, що доцільно буде розпочати канікули з 19 жовтня. У нас є 1 181 заклад загальної та середньої освіти всіх типів і форм власності. Станом на 12 жовтня, 9 установ загальної та середньої освіти знаходиться на онлайн-навчанні та за дистанційною формою навчання. Це невеликий відсоток від загальної кількості закладів, які ми маємо на сьогодні", – розповіла Босак.

Кривий Ріг

У Кривому Розі канікули в учнів загальноосвітніх шкіл почнуться з 19 жовтня і триватимуть до 30 жовтня, повідомила директор Департаменту освіти і науки виконкому міськради Кривого Рогу виданню "Перший Криворізький".

Івано-Франківськ

Міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook повідомив, що для івано-франківських школярів канікул з 15 жовтня не буде, оскільки катастрофічної ситуації із захворюваністю в місті немає.

"Ми прийняли рішення, що продовжуємо навчання з 15 жовтня. Звичайно, ми будемо відстежувати ситуацію. Сьогодні наші показники захворювання свідчать про те, що ми маємо 17 класів на самоізоляції з 1900 класів в школах Івано-Франківської ОТГ. Деякі класи вже повернулися до навчання після самоізоляції. тобто, катастрофічної ситуації в місті немає. Тому з 15 жовтня наші діти йдуть в школу в звичайному режимі", – сказав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, карантин в Україні триватиме до 31 грудня, а установам предвищої і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.