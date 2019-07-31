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"Шкіра злазила і шипіла": батько Гандзюк показав моторошні фото мук дочки

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Батько вбитої активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк поділився новими спогадами про день, коли на неї було скоєно напад.

Подробиці розповів він на сторінці в Facebook, показавши моторошні фото дочки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щось гаряче потекло по голові, спині, руках. З поотьоками під ноги впали залишки одягу, твоє волосся. Ти стояла зовсім гола. Шкіра на очах чорніла, злазила і шипіла, як на сковорідці. Плавилося крило автомобіля. Ти обернулася і побачила очі ката, його зухвалу посмішку. Потім він втік. А далі нестерпні муки, неймовірний біль, реанімаційна палата, численні операції і неймовірне бажання вижити. А потім смерть", – написав він.

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Катерина Гандзюк із батьком

Катерина Гандзюк із батьком

BBC

Віктор Гандзюк також нагадав, що слідство у справі про вбивство призупинено і всі замовники і організатори знаходяться на волі.

"Уже рік. Виконавці отримали смішні терміни. Замовники і організатори на свободі. Слідство призупинено. Така держава. Попередній президент обіцяв мені, що винні будуть покарані. Нинішнійсприяння в розслідуванні справи. Скільки потрібно змінити президентів, генпрокурорів, керівників СБУ, щоб вбивство моєї дитини нарешті розкрили? Що ще потрібно зробити, щоб замовники вбивства, чиї прізвища давно відомі суспільству, нарешті отримали хоча б підозри в скоєнні злочину? Скільки потрібно вбити наших дітей, щоб правоохоронна система почала нарешті нас захищати?" – обурився він.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Facebook Віктора Гандзюка

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Facebook Віктора Гандзюка

Відзначимо, раніше журналісти "Слідство.інфо" показали відео-реконструкцію підготовки до злочину, засновану на офіційних свідченнях засуджених.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
Гандзюк померла Катя Гандзюк
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
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