Шкарлет про плагіат у статтях: у мене там є квадратні дужечки

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет не побачив плагіату у своїх статтях.

Як заявив Шкарлет в інтерв’ю LB.ua, його стаття від 2016 року співпадає зі статтею Вікторії Микитенко від 2011 року, тому що вони разом були виконавцями проєкту з Міжнародного науково-технічного університету.

"Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між усіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом", – сказав він.

Так само глава МОН заперечує плагіат у своїй монографії.

"Я стою за загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі слова не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету і завдання. Це взагалі некоректно – писати про плагіат у цій частині", – зазначив Шкарлет.

На питання журналіста, чи коректно, коли дослівно скопійовано статтю абзацами, він відповів: "Це ви щось перекручуєте. Там що, посилань нема у мене?.. Ну я не зобов'язаний посилатись на всі статті в інтернеті, я посилаюся лише на першоджерело".

"Ви упереджені, в мене там є квадратні дужечки", – додав глава МОН.

Скрин LB.ua

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