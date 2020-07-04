Шкарлет про плагіат у статтях: у мене там є квадратні дужечки
В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет не побачив плагіату у своїх статтях.
Як заявив Шкарлет в інтерв’ю LB.ua, його стаття від 2016 року співпадає зі статтею Вікторії Микитенко від 2011 року, тому що вони разом були виконавцями проєкту з Міжнародного науково-технічного університету.
"Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між усіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом", – сказав він.
Так само глава МОН заперечує плагіат у своїй монографії.
"Я стою за загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі слова не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету і завдання. Це взагалі некоректно – писати про плагіат у цій частині", – зазначив Шкарлет.
На питання журналіста, чи коректно, коли дослівно скопійовано статтю абзацами, він відповів: "Це ви щось перекручуєте. Там що, посилань нема у мене?.. Ну я не зобов'язаний посилатись на всі статті в інтернеті, я посилаюся лише на першоджерело".
"Ви упереджені, в мене там є квадратні дужечки", – додав глава МОН.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін призначив ректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Водночас відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.
Раніше вчені антиплагіатної ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат у наукових роботах Шкарлета.
Після приходу Шкарлета в МОН "підчистили" новину про його призначення.