Шкарлет пояснив, чому не закрили дитсадки на карантин

Борис Бондар Суспільство 00:00, 14.10.2020 Оновлено: 00:01, 14.10.2020

Дитячі садки не закривають на карантин і не вводять інші обмеження їхньої роботи під час карантину, оскільки діти найменш вразливі до коронавірусної інфекції.

Про це заявив в ефірі Суспільного виконувач обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет. Він підкреслив, що Кабмін не обмежує роботу дитсадків жодною постановою.

"Дитячі садки – найменш чутлива до коронавірусу категорія навчальних закладів, тому що діти дошкільного віку – це найменш вразлива вікова категорія", – сказав Шкарлет.

Крім того, за його словами, діти потребують не тільки виховання та навчанні, але і в соціалізації.

Ще однією причиною для продовження роботи дошкільних закладів глава міністерства назвав економічну складову.

"Батьки повинні ходити на роботу, а не сидіти з дітьми вдома", – підсумував Шкалет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні триватиме до 31 грудня, а установам передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Школам Кабмін порекомендував змістити осінні канікули і провести їх з 15 по 30 жовтня.

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