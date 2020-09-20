Шість регіонів стали епіцентрами коронавірусу в Україні

Найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 19 вересня, було зафіксовано в шести регіонах.

Рейтинг лідерів очолила Харківська область із 424 новими інфікованими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Харківській області – 424, Києві – 343, Тернопільській області – 231, Одеській області – 217, Львівській області – 188, Івано-Франківській області – 170", – сказав чиновник.

Відзначимо, що станом на ранок неділі, 20 вересня, в Україні офіційно підтверджено 175 678 випадків коронавірусної інфекції. З них 2966 були виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 3557 осіб (+41 за добу), а 77 512 пацієнтів (+758 за добу) повністю побороли хворобу.

Коронавірус в Україні. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 у Європі. Слідом в рейтингу опинилися Румунія, Великобританія і Франція, а очолила його Росія.