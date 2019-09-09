Широкомасштабна війна на Донбасі малоймовірна – Жебрівський

Час для широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну упущено. Тепер Росія концентруватиметься на інших способах ведення війни.
Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексглава Донецької ВЦА, лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.
"Мені зараз достеменно відомо, що перед початком агресії щонайменше 3 аналітичних інститути дали Путіну інформацію: Росія може окупувати Україну за 3-4 місяці, якщо задіяти "Іскандери", бойову авіацію, все інше. Ось тільки після окупації всієї України в російські села і міста повертатимуться сотні, тисячі трун. Бо партизанська війна розпочнеться вже з Краматорська. Так що, як визнавали російські аналітики, окупувати Україну Росія зможе, а ось утримати – навряд чи", – зазначив Жебрівський.
На думку екскерівника ДонОВЦА, саме побоювання натрапити на потужний опір народу зараз утримує агресора від наступу.
"Тим запобіжником, який унеможливлює широкомасштабну війну Росії проти України, є зовсім не Америка, не Європа, не "нормандська четвірка", а український народ, який готовий до партизанської війни, до знищення агресора, окупанта на кожному кроці, кожному квадратному метрі своєї землі. Саме тому я не вірю у можливість великої війни зараз", – наголосив Жебрівський.
На його думку, саме настрої в українському суспільстві можуть зіграти вирішальну роль у тому, коли і як закінчиться війна на Донбасі.
"Соціологічні служби у Росії відстежують настрої в соціумі значно краще, ніж це робимо ми. І якщо більшість людей розумітимуть, що майбутнє у них є лише у складі суверенної, соборної України, а це їхнє розуміння супроводжуватиме коротка операція, проведена вмотивованою армією – цій операції Путін перешкодити не зможе", – заявив Жебрівський.
Він також висловив припущення, що чим далі – тим більше війна переходитиме з площини ведення військових дій в інформаційну і фінансову площину.
"Росія зараз не готова вводити війська. Ті сили, які вона накопичила на кордонах – швидше спосіб тримати нас у напрузі. Світ зараз воює інакше. Воює грошима та інформацією. І відключений на 2 години SWIFT здатний зупинити будь-які танки. Так, як це було у Грузії. Але нам не варто розраховувати, що світ нас "впряжеться". За нас ніхто не воюватиме. Особливо якщо ми будемо показувати, що нам це не дуже і потрібно", – резюмував він.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Жебрівський розкритикував ідею відмови від окупованих територій заради досягнення миру на Донбасі.
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