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2 лютого • оновлено в 15:49
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"Шикуйся, струнко!" Юний патріот потужно приструнив пропагандистів. Відео

5.6т
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Юний український поет Данило Гайдамаха ("Чорнобровий") вказав на відмінність сприйняття військових команд українською та російською мовами.

Відповідне його відео викликало захоплення у мережі. Поділився роликом у своєму блозі на Facebook і офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан "Штірліц" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У двох різних арміях одні й ті ж самі команди можуть сприйматися інакше лише через відмінність у мові. "Стройся!", "Смирно!" – "Шикуйся!", "Струнко!", – почав Данило.

Данило Гайдамаха вказав на відмінність сприйняття військових команд різними мовами

Данило Гайдамаха вказав на відмінність сприйняття військових команд різними мовами

Він підкреслив, що в російській мові "Стройся!" означає бути покірним і "не висовуватися", а "Смирно!" свідчить про те, що військовий має бути смиренним і все терпіти.

Водночас ці ж команди українською мають набагато красномовніше значення.

"Шикуйся!" означає вистроїтися із шиком. А "Струнко!" – бути сміливим, струнким і мати в собі гордість стрижневу якусь, пиху і гонор", – поважно підкреслив юний патріот.

"Я гадаю, що саме після цього відео у небратів знову гарно запалає. Бравісімо, "Чорнобровий", – зі свого боку прокоментував таке пояснення Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Данило Гайдамаха справив у мережі фурор своїм віршем під назвою "Україно моя". Він також зібрав безліч лайків, репостів і захоплених відгуків.

  • Згодом у мережі почав набирати популярність новий кліп Данила Гайдамахи ("Чорнобрового") зі зворушливим патріотичним віршем.

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Автор
Марта Рок
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
видео армія
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Коментарі
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
АХАХААХАХА))))))))))))))))) ШЫXУЙСЯ! )))))))))))))) " значит выстроиться с шиком" ахахаха))))))))) В КРУЖЕВНЫХ ТРУСЕЛЯХ!)))))))))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А гонор xoxлацкий все в котлах увидели)))
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Ку Алексей
Ку Алексей
вот это мощная перемога! в Кремле истерика!
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
ДБ
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