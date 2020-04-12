Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

Школярка з міста Балаклея Харківської області Аліса Пономаренко пошила дві тисячі захисних масок і безкоштовно віддає їх людям, які цього потребують.

Про це повідомила мама дівчинки в Facebook, а також видання "Об'єктив". Як зазначається, з початку карантину Аліса була стурбована тим, що не всі люди можуть купити собі захисні маски. У зв'язку з цим школярка запропонувала мамі шити маски і дарувати їх.

З того часу Аліса проводить весь вільний час за швейною машинкою і шиє приблизно 70 масок за день.

Поки Аліса пошила приблизно дві тисячі масок і подарувала їх людям. Зокрема, нещодавно школярка передала нову партію для сімейних лікарів.

За словами дівчинки, тканину їй передають небайдужі люди, проте вона швидко закінчується. Незважаючи на це школярка переконана, що масок вистачить усім.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, що альтернативу медичній масці – пов'язку зі стерильного полотна для хірургічних операцій – можна зшити вдома за собівартістю 1,85 грн за штуку.