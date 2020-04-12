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12 квітня • оновлено в 21:12
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Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

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Школярка з міста Балаклея Харківської області Аліса Пономаренко пошила дві тисячі захисних масок і безкоштовно віддає їх людям, які цього потребують.

Про це повідомила мама дівчинки в Facebook, а також видання "Об'єктив". Як зазначається, з початку карантину Аліса була стурбована тим, що не всі люди можуть купити собі захисні маски. У зв'язку з цим школярка запропонувала мамі шити маски і дарувати їх.

З того часу Аліса проводить весь вільний час за швейною машинкою і шиє приблизно 70 масок за день.

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

Поки Аліса пошила приблизно дві тисячі масок і подарувала їх людям. Зокрема, нещодавно школярка передала нову партію для сімейних лікарів.

За словами дівчинки, тканину їй передають небайдужі люди, проте вона швидко закінчується. Незважаючи на це школярка переконана, що масок вистачить усім.

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

objectiv.tv

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

objectiv.tv

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

objectiv.tv

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

objectiv.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, що альтернативу медичній масці – пов'язку зі стерильного полотна для хірургічних операцій – можна зшити вдома за собівартістю 1,85 грн за штуку.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Умничка девочка! Отдай в ДHP!
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Gosteva Inna
Gosteva Inna
ти ж Божа дитина -Божих благословінь тобі
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Gosteva Inna, плюсую даже дyпомовной!
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canger ralph
canger ralph
Счастья тебе и долгой жизни, котенок!
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