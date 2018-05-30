Шестеро дітей втратили батька: спливла невідома інформація про сім'ю Бабченка

У російського журналіста Аркадія Бабченка, застреленого 29 травня в Києві, було шестеро прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами.

Їх опікуном була і залишається мати Аркадія - Юлія, повідомив

Олександр Фельдман на сторінці в Facebook.

"Сім'я Бабченко кілька років, ще до всяких законів негідників, витягала цих дітей з дитячих будинків, де ті нікому не були потрібні. Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати свою білизну, серйозно відставали у розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. у кого-то був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а в однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, Світла не знала, що таке виноград", - розповів він.

За словами Фельдмана, сім'я Бабченко багато років піднімала їх на ноги своїми скромними силами. Вчила, розвивала, займалася.

"Бабченко, його дружина і мати змогли вибудувати строгий розпорядок, щоб діти привчалися один одному допомагати: хто коли прибирає, готує, йде за продуктами. У будинку у кожної дитини з'явилися заняття і навчальні хобі (музика, танці, малювання, спорт). Рита займається в балетній школі, Люда грає на фортепіано і малює. Кристина і Рома легко справляються з технікою, допомагаючи матері Бабченко редагувати документи на комп'ютері. Ця велика сім'я сьогодні втратила свого батька", - підсумував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше криміналіст зауважив підозрілий нюанс у вбивстві Бабченко .