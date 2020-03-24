Шестеро дітей на Буковині заразилися коронавірусом: стало відомо про їх стан

Шестеро дітей із Чернівецької області, у яких у вівторок, 24 березня, підтвердили коронавірус, почуваються нормально, а двоє з них лікуються вдома.

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Про це місцевому агенству "АСС" розповіла заступниця голови ОДА Наталія Гусак. Вона зазначила, що всього за вівторок в області зафіксували 13 нових випадків зараження.

"Стан їх не є складним. Взагалі, всі діти, хворі на коронавірус, почуваються добре. Тільки нові діти, які протягом останньої доби до нас надійшли з підозрою на COVID-19, вони мають температуру. А у тих дітей, у яких підтвердився цей вірус, уже немає підвищеної температури", – розповіла Гусак.

Як почувають себе діти, які заразилися COVID-19 Salveo

"Лікування дітей показує, що протягом першої доби після госпіталізації температура тримається високою, а потім лихоманка спадає й вони отримують уже лікування в нескладній формі", – додала вона.

Чиновниця зазначила, що із шести хворих дітей, у яких у вівторок підтвердили коронавірус, четверо госпіталізовані, а двоє проходять амбулаторне лікування вдома.

"Двоє з цих дітей – це контактні особи раніше підтвердженого випадку, а всі інші діти – це вже родичі осіб, які повернулися з країн, де підтверджено COVID-19", – додала чиновниця.

Нагадаємо, в Ірпіні під Києвом на коронавірус захворіла вагітна жінка. Такий же діагноз підтвердили в Броварах у 21-річної дівчини.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський попередив, що крім захисту обличчя масками та рук рукавичками необхідно прикривати довге волосся.

Комаровський також розніс "багатеньких буратіно" за "облогу" лікарень при підозрі на коронавірус.

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