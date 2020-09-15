Шеф-редактор OBOZREVATEL – про "Книгарню "Є": хочете критикувати – покажіть чек

Перш, ніж критикувати рішення мережі "Кигарня "Є" торгувати російськомовними книгами, українцям варто було б придбати там принаймні кілька книг рідною мовою. Це було б найкращою демонстрацією того, що ця продукція затребувана на ринку.

Таку точку зору висловив на своїй сторінці у Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, наголосивши, що навіть найпатріотичніший бізнес мусить приносити власникам прибутки.

"Відстаньте вже від "Книгарні "Є". Якщо ви хочете, аби її власники й надалі зберегли формат продажів винятково україномовної книги, то сходіть до найближчої книгарні цього бренду та придбайте з десяток книг. А ще краще, зісватайте туди з десяток друзів, і хай вони куплять по десятку книг. Оце буде найкращим закликом до "Є" не розбавляти своїх вітрин російськомовною книгою", – написав журналіст

"Патріотризм – це прекрасно. Але він не може бути голим. Мережа книгарень – це який – не який бізнес, і його власники налаштовані на прибуток. Підозрюю, що вони вклали у розвиток мережі не один мільйон доларів, і наразі сподіваються на повернення бодай якоїсь частини цих інвестицій".

"І коли хтось у ФБ намагається залишати токсичні коментарі на кшталт "я розчарувалася у вас", то я можу розповісти, наскільки "розчарували ви", – додав він.

Сохар для пояснення своєї точки зору поділився особистим досвідом роботи у першому україномовному виданні ПіК під керівництвом Сашка Кривенка.

"Увесь галицький п’ємонт та київський Печерськ прийшли у захват від якості цього продукту, але було лише одне "але". Захват не конвертувався у продажі, він, так би мовити, не був ужитковим. Ну, як для мене старий дідусів диплом про завершення Варшавського університету: круто комусь за кавою розповісти, але не більше того", – розповів журналіст.

З огляду на таку ситуацію, згадав він, засновники ПіКу купили франшизу на російський "Собеседник". І здивування колективу видання було неабияким, коли буквального з першого номера ця російськомовна газета розійшлася у Львові утричі більшим накладом, аніж легендарний ПіК.

"З часом ПіК почив у Бозі. Натомість з’явилося чимало російськомовних тижневиків, які купують патріоти, при цьому з ностальгією згадуючи журнал Кривенка – Кулика", – підбив підсумок Сохар.

"Якщо ви хочете читати українських книжок, піднімайте дупу та купуйте книги, і бажано при цьому їх ще й читати. Книжковий ринок – це багатостороння угода, яка вимагає присутності дуже важливого учасника – читача. Це не музей старожитностей. І не виставка екзотичного мистецтва. А хочете критикувати, – покажіть чек", – звернувся він до українців, які засудили "Книгарню "Є", Сохар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

мережа "Книгарня "Є" оголосила, що збільшить частку російськомовних книжок у продажу через відсутність підтримки української книжки з боку держави.

Заява компанії спровокувала негативні коментарі користувачів соцмережі Facebook. Багато з них зазначили, що через таку позицію більше не купуватимуть там книги.

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