"Шаурмен!" Перл Зеленського про "їжу богів" Києва порвав мережу

У мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

"Є те, що робить Київ Києвом. Це і запах квітучих лип і шаурми біля метро, це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги", – написав глава держави в Facebook.

Наприклад, багато українських журналістів коментували в мережі порівняння Зеленського Києва з шаурмою.

"Власне, через запах біля метро у столиці і особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати, вибачте", – написав в Facebook журналіст Сергій Щербина.

"В інтерв'ю когось із квартальщиків (не пам'ятаю кого точно) прочитала про специфіку роботи авторів в колективі. Як завжди "мозкові штурми" проходять, сценарії пишуться і тд. Функціонування "внутрішньої кухні" дійсно цікаво. Так ось. Відповідаючи на питання про те, яке на нього враження справила інавгураційна промова новообраного глави держави, квартальник сказав: Зеленський і Шефір - самі по собі досить сильні автори і їх двох вистачить, щоб таку промову написати. Може, не дослівно, але зміст точний. Тепер я не сумніваюся, що так воно і було. Що фейсбук, що інавгураційна промова - один хрін. Він сам креативить. Особисто. І в креативі своєму цілком щирий. Запах шаурми. У Києві. Ага", – зазначила в мережі Соня Кошкіна.

Володимир Зеленський

"Президент привітав Київ з Днем народження і написав, що Київ - це запах шаурми біля метро. Якби таке написав президент Порошенко, то народ би відреагував: "Довів людей! Бідний народ змушений труїтися смердючою шаурмою у метро! На нормальну їжу грошей немає! .. Коли таке написав президент Зеленський: "Правду ж написав! Це так мило! Видно, що хлопець з народу!" Це не тому що хтось поганий або хтось хороший. Все залежить не від того, що робить президент, а від того як особисто ви це хочете трактувати. Ось і все", – написала в соцмережі журналіст Катерина Рошук.

"Шаурма, як тест, за яким можна визначити: 1) місто народження; 2) район проживання; 3) наявність автомобіля; 4) відомих друзів в фб; 5) політичні погляди", – зазначила журналіст Оксана Богданова.

"Я розумію ще "Київська перепічка" біля ЦУМу. Але щоб шаурма - символ Києва? Ми живемо точно в одному місті?" – уточнив Віктор Шлінчак.

У коментарі журналісту народний депутат Сергій Лещенко зазначив, що шаурма - один із символів Берліна і нічого страшного не сталося.

Також на своїй сторінці в соцмережі політик зазначив, що нічого поганого в шаурмі немає.

"У кожного свій Київ, ось труба під Майданом чи розбита в мотлох вулиця Кирилівська - це теж обличчя міста, не будемо про сумне. Я взагалі не врубався, а що не так з шаурмою? Шаурма, дннер, кебаб, фалафель - супер їжа! Я вперше спробував в 2003 році, в Страсбурзі на вуличці від вокзалу в старому місті, коли приїхав на сесію ПАРЄ як журналіст. З тих пір обожнюю шаурму, точніше - її різновид юфка, тобто не в булці, а в тонкому тісті. Овочі та м'ясо, ситно і дешево. Шаурма - один із символів Берліна. Шаурма - це ознака мультикультурності, для якої німці придумали термін "мульти-культи". Давайте не жити стереотипами. Київ - це не місто з листівок або банальних фотографій, якими заклеєно метро. Це в тому числі і шаурма, а турбуватися давайте краще будемо про те, куди поділися каштани з Хрещатика, коли буде гілка підземки на Виноградар і чому щороку влітку зникає гаряча вода", – написав він у Facebook.

"Моє місто вільне, з характером, воно різне, але чесне, європейське і справжнє. І мушу зізнатися, що так склалося, що мій Київ пахне свободою і розумом, а президент моєї країни пахне шаурмою (як і його ідіот-спічрайтер)", - підкреслила в мережі журналіст Яніна Сколокова.

"Мені, киянину ,різонуло. Привітати з днем міста такими словами може той, хто щиро терпіти Київ не може", - написав народний депутат Володимир Ар'єв.

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Відзначимо, що блогер Олена Яхно встала на захист шаурми, зазначивши, що в Києві є місця, де її чудово готують.

"Кілька слів на захист шаурми. Я вже писала, що у нас це близькосхідне блюдо безбожно дискредитоване подачею і майонезом, який зовсім не доречний. В оригінальному варіанті використовують нежирний соус. І я знаю кілька точок у Києві, де готують справжню. З тонкими скибочками баранини або телятини. І це дуже смачно! Але нехай з шаурмою. А де він у Києві липи пронюхав?" – розповіла вона в мережі.

Андрій Дворніков в соцеті зазначив, що тепер "акції шаурми повинні злетіти до небес після цієї реклами", назвавши шаурму "їжею богів".

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