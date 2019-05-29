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/Суспільство

"Шаурма, так шаурма!" Зеленський підірвав мережу незвичайним селфі

1.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно порівняв запах Києва із липами та шаурмою, опублікував селфі з фастфудом.

Фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, на ньому він стоїть біля заправки в компанії глави Адміністрації президента Андрія Богдана та заступників — Кирила Тимошенка і Юрія Костюка.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і поготів — ганебного. А ще — допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! Шаурма, так шаурма", — написав глава держави.

Володимир Зеленський із шаурмою

Володимир Зеленський із шаурмою

Facebook Зеленського

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Своїм постом Зеленський викликав ажіотаж у мережі. На момент публікації він набрав 24 тисячі лайків, 1,7 тис. коментарів та 1,6 тис. репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Даёшь фотку как Зе сидит на очке где нить на заправке в крыжопле)) шаурма, такая шаурма )))))
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