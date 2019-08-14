Шарій vs Яніна Соколова: гучний скандал отримав продовження

Глава Держкіно України Пилип Іллєнко прокоментував скандал навколо журналістки Яніни Соколової, яку одіозний блогер Анатолій Шарій звинуватив у "дерибані" бюджетних грошей.

Іллєнко в ефірі ObozTV запевнив, що у виділенні державних коштів на проекти журналістки "немає ніякого порушення".

"Ми підтримуємо заходи з промоції та популяризації українського кіно... Цього разу Рада з державної підтримки кінематографії розглядала питання, чи підтримати проект Яніни Соколової та Романа Скрипіна. Це фактично телепередача, яка була б присвячена українському кіно... Вона буде складатися з 16 випусків і транслюватися в інтернеті. Загальний бюджет, який вони просили, становив 400 тис. грн", – розповів глава Держкіно.

"Ми зробили публічне оголошення щодо проведення конкурсу на фінансування проектів з промоції українського кіно... Проект зі створення аудіовізуального контенту, який стосувався промоції українського кіно, був лише один... Якби подали документи інші, вони були б розглянуті Радою з державної підтримки... У цьому немає ніякого порушення і теоретично бути не може", – запевнив він.

Іллєнко також прокоментував виділення 11,8 млн грн на фільм Соколової "Я, Ніна", присвячений онкохворим людям.

"Гроші, які виділяло Держкіно – це не 100% фінансування. Вони можуть залучати будь-яке інше фінансування. По-друге, бюджет виробництва повнометражного фільму навіть на конкурсі, який ми обговорюємо – це був один із скромних бюджетів. Там були значно більші у інших режисерів. Деякі в 3-4 рази більше", – заявив глава Держкіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Анатолій Шарій звинуватив Яніну Соколову в тому, що вона з подачі Держкіно тринькає гроші українських платників податків.

Соколова, в свою чергу, записала відео з відповіддю і пояснила, навіщо для її нового YouTube-проекту знадобилося державне фінансування.

Соколову в конфлікті з Шарієм підтримав і її колега Роман Скрипін.

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