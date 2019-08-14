Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Шарій vs Яніна Соколова: гучний скандал отримав продовження

1.4т Читати матеріал російською

Глава Держкіно України Пилип Іллєнко прокоментував скандал навколо журналістки Яніни Соколової, яку одіозний блогер Анатолій Шарій звинуватив у "дерибані" бюджетних грошей.

Іллєнко в ефірі ObozTV запевнив, що у виділенні державних коштів на проекти журналістки "немає ніякого порушення".

"Ми підтримуємо заходи з промоції та популяризації українського кіно... Цього разу Рада з державної підтримки кінематографії розглядала питання, чи підтримати проект Яніни Соколової та Романа Скрипіна. Це фактично телепередача, яка була б присвячена українському кіно... Вона буде складатися з 16 випусків і транслюватися в інтернеті. Загальний бюджет, який вони просили, становив 400 тис. грн", – розповів глава Держкіно.

"Ми зробили публічне оголошення щодо проведення конкурсу на фінансування проектів з промоції українського кіно... Проект зі створення аудіовізуального контенту, який стосувався промоції українського кіно, був лише один... Якби подали документи інші, вони були б розглянуті Радою з державної підтримки... У цьому немає ніякого порушення і теоретично бути не може", – запевнив він.

Новини
Ніцой закликала українців "завалити" Шарія: він відповів

Іллєнко також прокоментував виділення 11,8 млн грн на фільм Соколової "Я, Ніна", присвячений онкохворим людям.

"Гроші, які виділяло Держкіно – це не 100% фінансування. Вони можуть залучати будь-яке інше фінансування. По-друге, бюджет виробництва повнометражного фільму навіть на конкурсі, який ми обговорюємо – це був один із скромних бюджетів. Там були значно більші у інших режисерів. Деякі в 3-4 рази більше", – заявив глава Держкіно.

Шарій vs Яніна Соколова: гучний скандал отримав продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Анатолій Шарій звинуватив Яніну Соколову в тому, що вона з подачі Держкіно тринькає гроші українських платників податків.

  • Соколова, в свою чергу, записала відео з відповіддю і пояснила, навіщо для її нового YouTube-проекту знадобилося державне фінансування.

  • Соколову в конфлікті з Шарієм підтримав і її колега Роман Скрипін.

Шоу "О, Крапівіна!" дивіться щодня по буднях з 09:00 до 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Яніна Соколова Пилип Іллєнко Анатолій Шарій Роман Скрипін
Місце
Україна
Тег
Держкіно
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Соколова сявка
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...