"Шарій нас мочить": Ніцой несподівано відреагувала на конфлікт із Соколовою

Українська письменниця Лариса Ніцой закликала журналістку Яніну Соколову "укласти пакт про ненапад".

Про це вона написала в Facebook, відповівши на звинувачення з боку журналістки, яка назвала Ніцой псевдописьменницею, розкритикувавши її діяльність.

Також Ніцой звинуватила Соколову в тому, що вона повірила фейку про те, що закликала бити російськомовних.

"Наголошую, я сама такого ніде не говорила. Хоча півсвіту ненавидить Росію, і я вважаю, що є за що, але я ніде не говорила про свою ненависть до всього російського. За що мені ненавидіти Макаревича або Лію Ахеджакову? Не купіться на цю брехню знову", – написала Ніцой.

"Негоже битися двом людям, якщо вони обоє за Україну. Я вас перша не чіпала, не чіпатиму і далі, пропоную і вам зробити те ж саме. Тим більше, що про Шарія ми з вами однакової думки і мочить він нас однаково", – додала вона.

Ніцой і Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой заявила, що Україна може зникнути через байдуже ставлення її громадян до історії і видатних діячів.

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