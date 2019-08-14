Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Шарій нас мочить": Ніцой несподівано відреагувала на конфлікт із Соколовою

1.9т Читати матеріал російською

Українська письменниця Лариса Ніцой закликала журналістку Яніну Соколову "укласти пакт про ненапад".

Про це вона написала в Facebook, відповівши на звинувачення з боку журналістки, яка назвала Ніцой псевдописьменницею, розкритикувавши її діяльність.

Також Ніцой звинуватила Соколову в тому, що вона повірила фейку про те, що закликала бити російськомовних.

"Наголошую, я сама такого ніде не говорила. Хоча півсвіту ненавидить Росію, і я вважаю, що є за що, але я ніде не говорила про свою ненависть до всього російського. За що мені ненавидіти Макаревича або Лію Ахеджакову? Не купіться на цю брехню знову", – написала Ніцой.

Новини
"Нас зацькували, що ми – б*дло!" Ніцой пояснила успіх "русского міра" в Україні

"Негоже битися двом людям, якщо вони обоє за Україну. Я вас перша не чіпала, не чіпатиму і далі, пропоную і вам зробити те ж саме. Тим більше, що про Шарія ми з вами однакової думки і мочить він нас однаково", – додала вона.

Ніцой і Соколова

Ніцой і Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой заявила, що Україна може зникнути через байдуже ставлення її громадян до історії і видатних діячів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Лариса Ніцой Яніна Соколова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
6
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Правильно говорят, что этих крыс не стоит трогать, они сами друг друга перегрызут. Отойти в сторонку и улыбаясь, наблюдать за процессом.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...