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Шарій і Яніна Соколова публічно посварилися і викликали ажіотаж у мережі: в чому суть

18.3т Читати матеріал російською

Скандальний блогер Анатолій Шарій публічно принизив телеведучу Яніну Соколову, звинувативши її в тому, що вона нібито вигадала історію з хворобою на рак заради просування нового проекту.

На його YouYube-каналі з'явилося зухвале відео, яке він презентував, як викриття. Мова, зокрема, йде про фільм Соколової "Я, Ніна". Раніше стало відомо, що проект отримав досить пристойне фінансування з держбюджету України 11 800 000 грн.

Цей факт і став причиною люті блогера. Так, він звинуватив телеведучу і актрису в тому, що вона з подачі "Держкіно" "скпускає" гроші українських громадян.

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Анатолій Шарій і Яніна Соколова

Анатолій Шарій і Яніна Соколова

При цьому Шарій цинічно зазначив, що, на його думку, люди, які хворіли онкологією, не змогли б знімати ролики між курсами терапії хімією.

Нагадаємо, що раніше Яніна Соколова публічно назвала Шарія ватником і порадила йому об'єднатися з журналістом Олександром Дубінським, який пройшов до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу".

"Це категорія людей, які не розуміють, в якій країні вони живуть. Це не українці, це ті, хто випадково тут знаходиться і до кінця не розуміє, хто в цій країні герой, хто антигерой, куди варто рухатися і за що боротися. Ці люди не люблять мову, українську культуру, ці люди мають одне бажання об*срати все українське і якомога більше заробити вигаданих грошей на вигаданих речах. Це ті ідеали і критика, яка звучить з вуст Шарія та Дубинського", сказала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року Яніна Соколова шокувала українців своїм зізнанням. Вона впродовж семи місяців боролася з онкологічним захворюванням.

Телеведуча пройшла через 30 процедур променевої терапії, чотири курси хіміотерапії, втратила кілька органів, волосся, вії та брови.

Саме її боротьба з раком стала поштовхом до запуску нового проекту - "Я, Ніна".

Шарій і Соколова публічно посварилися: в чому суть

"Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю. Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме кохання. Тому порятунок від раку це любов", -говорила тоді журналістка.

На початку липня 2019 року Соколова оприлюднила на своєму YouTube-каналі трейлер фільму "Я, Ніна". У центрі сюжету життя молодої журналістки Ніни, яка досягла висот в кар'єрі і щаслива в шлюбі, але одного разу у неї діагностують рак.

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Особи
Анатолій Шарій Яніна Соколова
Місце
Україна
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
По состоянию на 2019 год в Украине 680 школ до сих пор имеют холодные туалеты на улице. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич. Но зачем нужны туалеты детям, лучше выделить государственные деньги (12 млн. гривен) пропагандистке вроде Янины Соколовой.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ну если Янине Соколовой есть что-то внятное ответить,то почему бы это не сделать?Но что-то мне подсказывает,что её ответ будет в стиле "ватники,агент Москвы и рука Кремля".
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
потеряла несколько органов - это мозги
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Смирнов Владимир, Было что терять?
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