Шарій і Яніна Соколова публічно посварилися і викликали ажіотаж у мережі: в чому суть

Скандальний блогер Анатолій Шарій публічно принизив телеведучу Яніну Соколову, звинувативши її в тому, що вона нібито вигадала історію з хворобою на рак заради просування нового проекту.

На його YouYube-каналі з'явилося зухвале відео, яке він презентував, як викриття. Мова, зокрема, йде про фільм Соколової "Я, Ніна". Раніше стало відомо, що проект отримав досить пристойне фінансування з держбюджету України – 11 800 000 грн.

Цей факт і став причиною люті блогера. Так, він звинуватив телеведучу і актрису в тому, що вона з подачі "Держкіно" "скпускає" гроші українських громадян.

Анатолій Шарій і Яніна Соколова

При цьому Шарій цинічно зазначив, що, на його думку, люди, які хворіли онкологією, не змогли б знімати ролики між курсами терапії хімією.

Нагадаємо, що раніше Яніна Соколова публічно назвала Шарія ватником і порадила йому об'єднатися з журналістом Олександром Дубінським, який пройшов до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу".

"Це категорія людей, які не розуміють, в якій країні вони живуть. Це не українці, це ті, хто випадково тут знаходиться і до кінця не розуміє, хто в цій країні герой, хто антигерой, куди варто рухатися і за що боротися. Ці люди не люблять мову, українську культуру, ці люди мають одне бажання – об*срати все українське і якомога більше заробити вигаданих грошей на вигаданих речах. Це ті ідеали і критика, яка звучить з вуст Шарія та Дубинського", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року Яніна Соколова шокувала українців своїм зізнанням. Вона впродовж семи місяців боролася з онкологічним захворюванням.

Телеведуча пройшла через 30 процедур променевої терапії, чотири курси хіміотерапії, втратила кілька органів, волосся, вії та брови.

Саме її боротьба з раком стала поштовхом до запуску нового проекту - "Я, Ніна".

"Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю. Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме кохання. Тому порятунок від раку – це любов", -–говорила тоді журналістка.

На початку липня 2019 року Соколова оприлюднила на своєму YouTube-каналі трейлер фільму "Я, Ніна". У центрі сюжету життя молодої журналістки Ніни, яка досягла висот в кар'єрі і щаслива в шлюбі, але одного разу у неї діагностують рак.

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