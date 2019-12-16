"Шарахаються, як від чуми": Путіна підняли на сміх через публічні обійми. Відео

Користувачі мережі висміяли президента Росії Володимира Путіна через реакцію співробітника "КамАЗу" на спробу обійнятися.

Російський лідер особисто прилетів до Татарстану, щоб привітати представників заводу із 50-річним ювілеєм з початку будівництва (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, один з немолодих співробітників говорив Путіну, що давно працює на "КамАЗі". Президент РФ почав говорити, що вітає всіх із ювілеєм, і спробував обійняти чоловіка, коли він вклонився, але той відсахнувся з посмішкою.

Від Путіна відсахнувся літній чоловік Кадр з відео

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Курйозний момент підняли на сміх в мережі. Деякі пригадали ставлення російського лідера до маленьких хлопчиків, яким він часто приділяє увагу на заходах.

"Від діда сахаються, як від чуми", "Дід просто подумав, що він знову по кишенях почне тирити", "Діда у дитинстві в живіт поцілував Сталін", "Потягнувся до Путіна, хотів поцілувати, і тут думка – а що дружина, чи не заревнує? Діти подумають, що я із "цих", "Яке ганьбище! Я б на місці Путіна під землю провалився від сорому", "І руки не подав. Напевно, щоб не заразитися", – прокоментували в мережі.

від діда сахаються як від чуми pic.twitter.com/OWqGkLRfbl - Розбираються. Потрапити. (@Lndcalling) December 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на нездорову любов Путіна до дітей користувачі звернули увагу вже давно. Наприклад, вся Росія дивувалася після вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня він знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустріч в Кремлі з родинами потерпілих від повені в Тулуні. Він раптово звернувся до дівчинки й попросив її станцювати.

У вересні російський лідер відвідав школу, де поправив краватку учневі з питанням: "чи можна доглянути".

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