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''Шанують ''бан*ерівців'': відомий композитор різко висловився про війну в Україні

22.6тЧитати матеріал російською

Відомий український композитор Володимир Бистряков запропонував для досягнення миру в країні провести федералізацію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш", заявивши, що деякі регіони не мають права на власну ідеологію, тому виникають конфлікти (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Другий момент – федералізація. Під час якої райони матимуть право на власну думку і на власну ідеологію. Тому що людей, які шанують "бан*ерівців", не можна звести з людьми, які шанують Клима Ворошилова (російський революціонер. – Ред). Разом їх звести не можна. Це означає, що треба поставити на чолі кута повагу. Тоді можлива федералізація", – сказав він.

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За словами Бистрякова, для миру суспільство повинне навчитися "поступатися" і слухати співрозмовників.

"Поки не навчимося у цьому суспільстві не розмахувати палицями, криком затикати рота співрозмовнику, а слухати його і намагатися зрушити з точки зору, поступитися. Інакше ми нікуди далі не зрушимо. Ми сьогодні розділилися на два табори: один оскаженіло намагається нагнути інший. Ми втратимо країну", – додав композитор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів, що Україна повинна зміцнити міжнародну коаліцію і обороноздатність для протистояння Росії і посилити санкції, щоб завершити війну на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Михайло Бриних, Володимир Бистряков
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры подлежат утилизации, люди приняли такое решение)))
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Михайлов Александр, Мокшанцы НЕ люди.Мокшанцы-тупое,слопатыжрущее быдло !.А "мнение" быдла нас мало волнует. Идёте боком и дальше,стадо тупое.
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Голчанский Игорь
Голчанский Игорь
Чем уникален путинизм - в нём очень сложно различить подлого проплаченного тролля от невежественного упоротого зомби-идиота...
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Голчанский Игорь
Голчанский Игорь
Чем уникален путинизм - в нём очень сложно различить подлого проплаченного тролля от невежественного упоротого зомби-идиота...
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Голчанский Игорь, знаешь как выявить проплаченного свидомого троля? он постоянно флудит, засоряет комменты своим ментальным высером
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