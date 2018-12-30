''Шанують ''бан*ерівців'': відомий композитор різко висловився про війну в Україні

Відомий український композитор Володимир Бистряков запропонував для досягнення миру в країні провести федералізацію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш", заявивши, що деякі регіони не мають права на власну ідеологію, тому виникають конфлікти (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Другий момент – федералізація. Під час якої райони матимуть право на власну думку і на власну ідеологію. Тому що людей, які шанують "бан*ерівців", не можна звести з людьми, які шанують Клима Ворошилова (російський революціонер. – Ред). Разом їх звести не можна. Це означає, що треба поставити на чолі кута повагу. Тоді можлива федералізація", – сказав він.

За словами Бистрякова, для миру суспільство повинне навчитися "поступатися" і слухати співрозмовників.

"Поки не навчимося у цьому суспільстві не розмахувати палицями, криком затикати рота співрозмовнику, а слухати його і намагатися зрушити з точки зору, поступитися. Інакше ми нікуди далі не зрушимо. Ми сьогодні розділилися на два табори: один оскаженіло намагається нагнути інший. Ми втратимо країну", – додав композитор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів, що Україна повинна зміцнити міжнародну коаліцію і обороноздатність для протистояння Росії і посилити санкції, щоб завершити війну на Донбасі.