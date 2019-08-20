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"Шаную воїнів": в Україні відбудеться забіг на честь Героїв

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У неділю, 25 серпня, відбудеться всеукраїнський забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України”, присвячений пам’яті загиблих воїнів у російсько-українській війні. Його проведуть у семи містах: Луцьку, Чернівцях, Дніпрі, Миколаєві (31 серпня), Коломиї, Житомирі (29 серпня) та Сумах.

Як повідомили організатори заходу, ця традиція з'явилася в 2018 році як національний рух пам'яті загиблих воїнів.

Забіг відбудеться в рамках проекту Voїny за підтримки посольства США в Україні, місцевих громадських організації, міських рад, обласних державних адміністрацій, спілок ветеранів АТО та бігових клубів.

Забіг на честь Героїв України

Забіг на честь Героїв України

Facebook/Шаную воїнів, біжу за героїв України. Дніпро

"Війна має обличчя, і це обличчя воїнів, які жили серед нас. Мені важливо, щоб знали та згадували кожного поіменно. Це не абстрактні Герої, це ті, хто оберігали наше теперішнє та майбутнє ціною власного життя", – пояснила ініціаторка проекту Voїny Таїсія Братасюк.

За словами організаторів, 25 серпня – символічна дата. Справа в тому, що це наступний день після Дня Незалежності України, а також кінець серпня асоціюється із трагедією в Іловайську.

Детальну інформацію про реєстрацію можна знайти у подіях сторінки Voїny у Facebook. Охочі також зможуть пробігти у будь-якому іншому місті та приєднатися до спільного руху, зробивши фото чи відеозвіт та поділившись ним на своїй сторінці в Facebook із хештегом "вшануй".

У Луцьку вартість участі в забігу становитиме 100 грн (окрім учасників АТО та їхніх родичів), у Сумах – 75 грн. У Чернівцях, Дніпрі, Житомирі та Миколаєві він буде безкоштовним. У Коломиї участь оплачувати також не доведеться, реєстрація відбуватиметься на місці.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Забег" будет произведен с двух направлений.. одна группа будет бежать со стороны Донбасса от разделительной полосы в сторону Львова, другая группа будет бежать от границы с Крымом в сторону, того же Львова .Будут бежать дристать и вопить "Потрэбуем допомогы !!!" и "Агрэссии нэ проявляем!!!"
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Забег на коленях?
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CARGO 100
CARGO 100
Вам бы не бегать, а: “Поважаю воїнів, скакаю за героїв України”
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
CARGO 100, Ну в честь украинских "гэройив" бегать самое то )))
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