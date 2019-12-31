Кто-то знает, что без текстильщиков не появилось бы шампанское?

Зато всем известно, что шампанское возникло и стало глобально популярным и доступным напитком благодаря женщине – Николь Клико-Понсарден.

Шампань – родина Барб-Николь. Собственно, она никогда ее и не покидала, даже в Париже была несколько раз в жизни. Так вот, когда малышка родилась в огромном имении своего отца недалеко от Реймса, этот регион специализировался на легких белых винах. Игристые тоже производились, но в очень небольших количествах, так как в силу своей дороговизны они не пользовались спросом. И строить бизнес на производстве игристых вин было бы немыслимой глупостью, в местных винодельнях они были второй, а то и третьей линией, для престижа и ассортимента.

Отец Николь, как и положено французскому барону, владел обширными виноградниками, и в его имении делали вино для личных нужд и немножко на продажу. К личным нуждам также относилось презентование превосходного вина деловым партнерам, так как Ponce Jean Nicolas Philippe Ponsardin был не только аристократом, но и крупным текстильным фабрикантом.

Также он владел престижной гостиницей, в которой позже останавливался сам Наполеон. И он остался до того доволен приемом, что назначил господина, ой, гражданина Понсардена мэром Реймса. В общем, у Барб-Николь было от кого унаследовать предпринимательский талант. Особенно, если учесть, что в смутные революционные времена ее папА переметнулся из роялистов в якобинцы, благодаря чему полностью сохранил свои финансовые и материальные активы.

Но он был не один такой умный и оборотливый. Его сосед Филипп Клико тоже увеличивал производство текстиля на своей мануфактуре, плюс имел солидное банковское дело. Они были прямыми конкурентами, и чтобы устранить это недоразумение решили пойти на слияние капиталов путем брака детей. Так 21-летняя Николь вышла замуж за 24-летнего Франсуа Клико. И хоть этот союз был больше похож на сделку, у молодых людей сложились прекрасные романтические и дружеские отношения. Более того, они были единомышленниками, и решили вдвоем развивать винодельческое производство.

Отцы не были в восторге, и уж не знаю почему, но они согласились на эту аферу и профинансировали начинание молодого поколения.

Новини Рождественская песня Jingle Bells вовсе не для Рождества

Надо сказать, что инвестиции потребовались немалые. Молодожены вместе дружно работали, но желаемых результатов их усилия не приносили. Когда через 6 лет Франсуа умер после кратковременной болезни, даже ходили слухи, что он покончил с собой, потому что его предприятие фактически обанкротилось. После чего Николь совершила ошеломительный поступок. Она составила бизнес-план и попросила у свекра миллион долларов (в сегодняшнем эквиваленте) на реновацию хозяйства и развитие бренда Clicquot. Обращаю внимание, на дворе 1804 год. Но что еще поразительнее, старина Филипп соглашается при условии, что Николь пройдет дополнительное обучение у знаменитого винодела Alexandre Fourneaux.

Молодая бизнес-леди и училась и работала, сохранилось огромное количество ее записей, касающихся изучения почв, выведения новых сортов винограда, смешивания винных субстанций, поддержания оптимальной температуры в подвалах и т.д. Но через четыре года ей все еще не было, чем похвастать, и она опять попросила у свекра миллион долларов. И он снова пошел ей навстречу. Если бы мадам Клико оставила рекомендации, как эффективно вести переговоры с инвестором, они бы пользовались большим спросом:)

И успех таки пришел. Благодаря революционному новшеству этой талантливой и настойчивой женщины. Из всех вин только "шампанское" бродит дважды, и второй раз – в бутылках, после чего на дне емкости обязательно скапливались продукты брожения. Невозможно было открыть бутылку без взбалтывания, что делало вино мутным. Способы борьбы с этим "побочным эффектом", применяемые виноделами, кардинально проблему не решали, зато конечный продукт удорожали. А Николь Клико разработала процесс ремюажа, который не только позволил делать вино прозрачным, но и ускорил процесс его производства. Найти технологическое описание ремюажа несложно, поэтому я его опущу. Главное, мадам Клико достигла желаемого – ее легендарное игристое вино Vintage 1811 было идеальным.

Николь Клико

Потребление Veuve Clicquot в XIX веке было колоссальным, и стоило оно очень дорого. Вырученная средства глава компании вкладывала в развитие других рынков и в увеличение объемов производства, что позволило ей создать настоящую бизнес-империю. Конечно, она не могла достичь такого феноменального успеха только собственными силами, повторюсь, Мадам была практически "не выездной". Но она была мудрым руководителем, и не только показывала сотрудникам пример своим отношением к делу, но и находила возможности и средства стимулировать их заинтересованность в работе. Поэтому, когда конкуренты хотели "купить" секрет производства прозрачного вина, никто из команды Клико "не продался".

Только через 10 с лишним лет другие виноделы Шампани, стремясь повторить успех предприимчивой дамы, смогли наладить выпуск прозрачного игристого вина, а за это время бренд Veuve Clicquot стал однозначным лидером европейского рынка, в США это вино тоже поставлялось. Более того, он формировал спрос на продукт, который стал называться "шампанским".

Барб-Николь Клико, наверное, можно назвать первой бизнес-леди. Среди ее новаций также дизайн этикетки, она сделала ее желтой, чтобы бутылки Veuve Clicquot выделялись в ряду традиционных темных этикеток. Она придумала новые способы мотивации персонала, например, присвоение знаменитым подвалам имен лучших сотрудников в компании практикуется до сих пор.

Она была для других женщин примером успешного предпринимательства. Неудивительно, что ее правнучка герцогиня Анна д’Юзе́с стала первой женщиной, официально получившей во Франции водительские права. А своего внука Барб-Николь Клико-Понсарден наставляла в одном из писем: "Мир находится в постоянном движении, и наши идеи и решения должны быть ориентированы на завтрашний день. Чтобы достичь успеха, нужно опережать других, быть решительным и требовательным к себе. Пусть твой разум направляет твою жизнь. Действуй с дерзостью!"

У каждого из нас есть амбициозные планы на следующий год. Вспомните о них и о целеустремленной женщине, ломавшей стереотипы, когда будете пить шампанское в новогоднюю ночь!

(c) Gloria Gerda Griffon

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!