Шахтарі КЗРК, які страйкують, відмовляються йти на контакт, їхні вимоги виконані, – Новак

В.о. голови правління Криворізького залізорудного комбінату Сергій Новак заявив, що 22 страйкуючих працівника шахти "Жовтнева" ігнорують контакти з адміністрацією.

Про це повідомляє УНІАН. За словами Новака, зараз на шахті залишилося 20 чоловіків і дві жінки.

"Вони чогось чекають, чекають Волинця (голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець – Ред.) з кимось. З нами на контакти не виходять. Вони ігнорують всі можливі контакти", – сказав Новак.

Він зазначив, що вимогу шахтарів про підвищення зарплати було виконано.

"Нам невідомо, чому вони сидять в шахті. З приводу питання про заробітну плату – ми підняли з 1 вересня і 1 жовтня. Розмови про те, що повинна бути зарплата 1000 доларів, потім мінімальна 1000 доларів, потім 1000 євро – це не більше ніж слова", – сказав він.

При цьому Новак зазначив, що у деяких працівників шахти і так була зарплата вище 1000 доларів до початку страйку.

"У деяких людей зарплата була більшою за 1000 доларів до 1 вересня. Ми зробили аналіз – на липень-серпень середня зарплата була 596 доларів. У деяких, хто працював в забої, у них була і 1000, і 1300, а у деяких навіть до 2000 доларів в еквіваленті. Зрозуміло, що це в перерахунку і можуть бути неточності, але тим не менше – 48-50 тисяч гривень, така зарплата була на шахтах у деяких людей", – сказав Новак.

Крім того, він не виключив, що страйк шахтарів може бути пов'язана з виборами.

Як повідомлялося, раніше в розпорядженні журналістів опинилися зарплатні відомості шахтарів шахт "Батьківщина" і "Жовтнева", що входять в КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат), співробітники яких влаштували страйк.

Як видно з документа, співробітники, що працюють під землею отримують зарплату понад 20 тисяч гривень.

У той же час один з прохідників отримав зарплату понад 23 тисячі, а також одноразову виплату в розмірі 35 тисяч.

Втім, зарплата співробітників, які працюють на поверхні трохи нижча: від трохи більше 8 до майже 12 тисяч. Станом на 1 жовтня три шахти, що страйкували, вже відновили роботу.