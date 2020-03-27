Шахов про зниклі тести з Китаю: хтось купить нову яхту

Народний депутат України Сергій Шахов, який зараз проходить лікування від коронавірусу, різко висловився про протидію державної влади поширенню хвороби. Він підозрює: історія з закупленими у Китаї експрес-тестами, ефективність яких вкрай сумнівна, стала черговим способом для когось відмити гроші.

Таку думку Шахов висловив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Сергій Шахов

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"Держава витратила шалені гроші на купівлю тестів на коронавірус, купували мільйон, доїхала третина. Ті, що доїхали, дають результат 50/50. Тобто, ніякий. На що ми витратилися? Ну очевидно, комусь на нову яхту. А могли б за ці самі гроші купити апарати ШВЛ і вкластися у наше вітчизняне дослідження і розробку власних тестів, які потім би світу продавали", - різко зауважив нардеп.

Він переконаний, що всі доступні кошти – як бюджетні, так і благодійні – слід вкладати не в закупівлю тестів, а у забезпечення державних лікарень апаратами штучної вентиляції легенів, які допоможуть врятувати життя тим, у кого COVID-19 протікатиме в особливо складній формі.

Крім того, на думку Шахова, влада припустилася величезної помилки, коли оголосила загальний карантин по країні.

"Вчені всього світу сходяться на тому, що найближчим часом на цю хворобу перехворіє 75% населення землі. Стримуючи її поширення, ми, з одного боку, даємо більше шансів тим, хто потребуватиме ШВЛ, але знижуємо шанси на виживання всіх інших. Тому що чим довше ми на карантині, тим гірші показники у нашого головного хворого – у національної економіки. Я вважаю, держава повинна убезпечити насамперед старше покоління – їм потрібен жорсткий карантин. А ось молоді люди повинні бути відповідальними самі за себе. Зараз же ми ніби як рятуємо літніх людей, але забуваємо про те, що, якщо вбити економіку, після пандемії ці врятовані нами люди похилого віку можуть просто померти від голоду", - підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що у держави не знайшлося грошей на фінансування вітчизняних генетиків, які вже розробили українські тести на виявлення коронавірусу в організмі. Вчених відправили у неоплачувані місячні відпустки.

Всього станом на 27 березня кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Україні досягла 218 випадків. 5 людей померли від викликаних хворобою ускладнень. 4 пацієнти з цим діагнозом одужали.

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