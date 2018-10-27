''Шах і мат'': цькування дівчинки через торт у школі отримало щасливий кінець

Учениця 6 класу харківській школі № 151 Діана, яку принизили через відмову батьків брати участь в поборах, після інциденту отримала в подарунок вже кілька тортів.

Про щасливий кінець цієї непростої історії розповіла на своїй сторінці Facebook Катерина Святець. "Передала Діані київський тортик і слова підтримки від батьків України. Діана всім передавала спасибі. До слова сказати, наш торт не перший", - повідомила вона.

Вона закликала підтримати дівчинку, яка стала жертвою неоднозначної історії в школі.

Діана "112 Україна"

У коментарях українці вітали вчинок жінки, яка подарувала торт. "Круто! Шах і мат!" - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з Діаною у школі викликала скандал у мережі. Дівчинку поставили до дошки, поки іншим дітям роздали по два шматки торта, а хлопчики з класу знімали, як вона плаче. Пізніше представник батьківського активу Наталія Толяренко вибачилася і отримала громадський осуд.