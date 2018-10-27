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''Шах і мат'': цькування дівчинки через торт у школі отримало щасливий кінець

21.8тЧитати матеріал російською

Учениця 6 класу харківській школі № 151 Діана, яку принизили через відмову батьків брати участь в поборах, після інциденту отримала в подарунок вже кілька тортів.

Про щасливий кінець цієї непростої історії розповіла на своїй сторінці Facebook Катерина Святець. "Передала Діані київський тортик і слова підтримки від батьків України. Діана всім передавала спасибі. До слова сказати, наш торт не перший", - повідомила вона.

Вона закликала підтримати дівчинку, яка стала жертвою неоднозначної історії в школі.

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Діана

Діана

"112 Україна"

У коментарях українці вітали вчинок жінки, яка подарувала торт. "Круто! Шах і мат!" - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з Діаною у школі викликала скандал у мережі. Дівчинку поставили до дошки, поки іншим дітям роздали по два шматки торта, а хлопчики з класу знімали, як вона плаче. Пізніше представник батьківського активу Наталія Толяренко вибачилася і отримала громадський осуд.

Місце
УкраїнаХарків
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Такое может быть только в хохляндии..
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Хоминский Александр
Хоминский Александр
Дело в этой истории, разумеется не в торте. Какие бы притензии не были к родителям этой девочки от классного руководителя и родительской тройки, но то как они поступили в этой ситуации это мерзко и по жлобски. Даже если их задушила жаба угостить ту девчонку, то надо было просто отпустить ее домой, а не устраивать мерзкое шоу. Класный руководитель должен быть уволен, а директор получить дисциплинарное взыскание. ИМХО.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацистский концлагерь бандер.. Родителям детей кормить нечем..
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2 из 3 ответов | показать все
Хоминский Александр
Хоминский Александр
Михайлов Андрей, ты в курсе этой истории, или тебе абы про бандер что то пиздануть? Какой концлагерь, какие бандеры, при чем тут они к этой истории?
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Сорокина Людмила
Сорокина Людмила
Михайлов Андрей, ты дурак или прикидываешься????
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