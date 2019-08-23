"Сезон вище нікуди!" У Криму показали кількість туристів на пляжі

У мережі з'явилися чергові фото порожніх кримських пляжів у розпал сезону відпусток. У колись популярному курортному місті Ялта в 2019 році кількість туристів знизилася ще більше.

Фото з пляжу опублікував блогер Roksolana Today у Twitter. Відзначається, що світлина була зроблена у серпні.

"Вище нікуди сезон", – іронічно підписали фотографію в блозі.

Пляж у Ялті Twitter Roksolana Today

"А коли в Криму був серпень (не август. - Ред.), треба було на цьому пляжі місця в 7 ранку займати", – помітили в коментарях.

Ялта

Вище нікуди сезон pic.twitter.com/KBSJdDhiPR - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 23, 2019

Як писав OBOZREVATEL, в анесованому Росією Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", кількість туристів у 2019-му стала ще меншою, ніж у попередньому році.

Таку думку журналістам висловили й інші місцеві жителі, відпочивальники на пляжі. За їхніми словами, введення в експлуатацію Кримського моста ніяк не вплинуло на збільшення кількості приїжджих.

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