Сезон паводків в Україні: еколог пояснив, чи є загроза

В Україні владі необхідно в сезон паводків терміново наводити порядок в санітарних водоохоронних зонах.

Про це в ефірі ObozTV заявила координатор з питань екологічної політики World Wildlife Fund Світлана Матус.

За її словами, весняні паводки є звичайним природним явищем, і в більшості випадків перетворюються на надзвичайну ситуацію тільки через діяльність людини.

З точки зору природи, паводки - це добре. Ми говоримо саме про паводки, а не повені, коли це надзвичайна ситуація. Тане сніг і поступово йде. Річки розливаються в заплави. Вода там затримується на певний період і не дозволяє пересихати навколишньому середовищу. Якщо ми вирубали дерева, то нема чому затримувати сніг, він швидше тане і виходить те, що виходить. Якщо ми забудували цю зону, хтось вирішив зробити ближче до річки теплицю, будинок. Потім вимагають, щоб їх захистили і вже будуються протипаводкові споруди. А вода кудись же має йти", - зазначила вона.

За її словами, потрібно терміново наводити порядок в санітарних водоохоронних зонах.

"Подивіться, навіть в Києві будують ближче до річки, щоб вже і корабликом кудись поплисти. Десять людей живе, а інші потім повинні платити, щоб їх потім не затопило", - додала еколог.

Крім того, в Карпатах ця проблема посилюється сміттям та нелегальним вирубуванням лісу.

"На жаль, в високогірних районах немає програм утилізації відходів. Паводок змив, і воно пішло вниз. У горах багато нелегальних лісопилок. Рубають, всі тріски йдуть вниз і забивають. Там на повороті десь застрягло і перегородило русло", - констатувала Матус .

Для того, щоб позбутися подібних небезпек, еколог радить місцевій владі і жителям самим вирішити проблеми зі сміттям та вимогливіше підходити до видачі дозволів на будівництво в санітарних зонах.

При цьому Матус розповіла, як деякі ділки намагаються прив'язати будівництво малих ГЕС до протипаводкових заходів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше синоптики спростували заяви про потужний паводок у Києві і попередили про майбутній снігопад.