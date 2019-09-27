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27 вересня • оновлено в 19:45
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"Sex machine”: в мережі з’явилося пікантне фото сина Шефіра та помічника "слуги народу"

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У мережі з’явилося пікантне фото сина першого помічника президента України Сергія Шефіра і водночас помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля – Микити Шефіра.

Кадр показали у сюжеті радіо "Свобода". На ньому видно, як чоловік подає їжу на стіл. Втім, особливість фото в тому, що Шефір одягнений у фартух із написом "Sex machine", намальованими грудьми та пришитим "статевим органом".

"Знайомтеся, це Микита Шефір. Помічник нардепа від "Слуги Народу" і син першого помічника президента Сергія Шефіра. "Букви" сподіваються побачити Микиту в цьому костюмі в Раді. Ох, заживемо", – написали в мережі.

Пікантне фото сина Шефіра та помічника "слуги народу"

Пікантне фото сина Шефіра та помічника "слуги народу"

Скрін сюжету радіо "Свобода"

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Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
Слуга народа уйх на стол выложил! Приятного аппетита украинский народ! 73 процента народа - в очередь укины дети, в очередь!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а че удивляться - стандарт для квартала, все шутки ниже пояса, интеллект упал, как и лежащий прототип
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Antohiv Mihail
Antohiv Mihail
Воронов Сергей, то чего нет - не падает.
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