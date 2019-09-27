"Sex machine”: в мережі з’явилося пікантне фото сина Шефіра та помічника "слуги народу"

У мережі з’явилося пікантне фото сина першого помічника президента України Сергія Шефіра і водночас помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля – Микити Шефіра.

Кадр показали у сюжеті радіо "Свобода". На ньому видно, як чоловік подає їжу на стіл. Втім, особливість фото в тому, що Шефір одягнений у фартух із написом "Sex machine", намальованими грудьми та пришитим "статевим органом".

"Знайомтеся, це Микита Шефір. Помічник нардепа від "Слуги Народу" і син першого помічника президента Сергія Шефіра. "Букви" сподіваються побачити Микиту в цьому костюмі в Раді. Ох, заживемо", – написали в мережі.

Пікантне фото сина Шефіра та помічника "слуги народу" Скрін сюжету радіо "Свобода"

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України від партії "Слуга народу", ресторатор Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі помічницею 22-річну модель Мар'яну Михолап.

А от єдиною помічницею народного депутата від фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана стала 24-річна танцівниця, весільний адміністратор Валерія Гриценко.

Також народна депутатка від фракції "Слуга народу", яка пройшла по округу №82 у Запорізькій області, Марина Нікітіна, взяла помічниками на платній основі свого чоловіка і візажистку. Пізніше нардепка відповіла на скандал.

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