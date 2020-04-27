Важной вехой в истории России, являются деяния ее, пожалуй, единственно достойного монарха, Петра I, и начнем мы изучение его пути с Великой Северной войны 1700-1721 годов

Этот конфликт, стал одним из ключевых в истории России. И все его события неразрывно связаны с именем Петра I, единственного действительно революционного реформатора России за все время ее существования.

Традиция освобождать соседские народы досталась России от ее прямых предков - Золотой Орды, которая освобождая народы, почему-то порабощала их, и занимала их территории.

Не был изобретателем велосипеда и Петр Первый, который найдя ряд справедливых причин, напал в 1700 г. на Швецию.

То, что именно Россия и ее союзники, а не Швеция, как утверждают российские источники, развязали Северную войну 1700 1721 гг. знают немногие, разве что действительно образованные люди. Основная же масса россиян твердо уверена, что это родина-мать, в очередной раз, подверглась ничем не спровоцированному нашествию злобных захватчиков.

Так вот, причины, по которым Петр І напал на Швецию, он описывал так:

"В целях возвращения стонавших под иноплеменным гнетом прибалтийских территорий, ИСКОННЫХ земель отцов и дедов, коварно захваченных скандинавами в тяжелые для Москвы смутные годы начала XVII столетия".

Земли эти и правда попали под власть Стокгольма только в 1617 году, по условиям Столбовского мирного договора, между московским царем Михаилом Романовыми шведским королем Густавом II Адольфом.

Но, при более близком знакомстве с доступными подлинными документами того времени становится ясно, что для праведного возмездия московским оккупантом, образ жадного западного соседа бандита, был вымышлен, а реальным мотивом войны послужило банальное желание агрессора оккупировать близлежащие, безусловно "сакральные для россиян" земли.

Возьмем, к примеру, отрывок донесения фельдмаршала Бориса Шереметева, посланного Петру летом 1703 г., как раз в тот момент, когда его полки вышли на берега Невы и Финского залива:

"Руськие мужики к нам неприятны, многое число беглых из Новгорода, и с Валдая, и ото Пскова, и добрее они к шведам, нежели к нам"...

Никого не удивляет, что московский военачальник пишет о народе, который они порабощают не чудь, не ведь, а именно РУСЬКИЕ ?

Как же, однако, все проясняется, если вспомнить что на тот момент, руськими себя солдаты Петра не называли! Они были представители Московского царства, и никоим образом себя с порабощаемыми ими руськими себя даже не ассоциировали!

Подобное свидетельство абсолютно не вяжется с привычным стереотипом освободительной войны.

Партизанская война против московских оккупантов

Но объяснить яростное сопротивление руського люда армии московского царя можно.

Швеция, под управлением которой находились, якобы освобождаемые Петром, руськие земли, никогда не знала ужасов введенного Александром Невским крепостного права.

И понимая, что их свободная жизнь после оккупации закончится менять свой свободный европейский образ жизни на совершенно бесправное азиатское рабство, как то очень сильно они не хотели.

Поэтому руськие люди населявшие данные территории встречали московскую армию далеко не хлебом солью, а огнем и мечом.

Вот только российская историография обходит молчанием эту столь обычно горячо любимую ею тему освободительной партизанской борьбы.

А народная война, против московского оккупанта, с редкостным ожесточением бушевала в районах прилегающих к Финскому заливу лет 10.

Земля горела под ногами царских солдат.

О чем пишет в своем докладе Петру I в 1708 году генерал адмирал Федор Апраксин, командовавший всеми морскими и сухопутными силами в восточной Прибалтике:

"Пребезмерное нам чинят разорение, а неприятелю чинят, как могут, вспоможение провиантом и лошадьми. И ходят по лесам, близ дорог, побивают до смерти драгун и казаков, которые ко мне от конницы и от меня к ним с письмами посылаются. И зело опасаюся, дабы у нас оная чухна не пресекла вовсе коммуникации нашей отовсюду"...

Чухной московиты называли местный народ, так как основу их партизанских отрядов составляли именно представители финно-угорских племен, являвшихся коренным населением этих территорий. Но было среди них и немало руських жителей, более четверти от общего числа населения.

И они внесли немалый вклад в оборону своего края.

Так гарнизоны шведских крепостей Ниеншанц и Выборг во время их осады армией Петра I возглавляли руськие дворяне Опалев и Аминов.

Царь партизан не жаловал, сопротивление царскими войсками подавлялось самыми жестокими способами.

Деревни полностью выжигались.

Пойманные партизаны уничтожались, преимущественно, зверскими методами.

Чухонские земли

Нельзя не отвлечься от Петра и не рассказать про истинное положение дел территории невской дельты и прилегающих к ней районов.

Эта территория никоим образом никогда не подходит под определение "исконно русская земля", поскольку финно-угорские племена поселились здесь гораздо раньше славян. И до начала XVIII века ижорцы, карелы, финны, водь, чудь и вепсы составляли основу местного населения.

Шведы, и московиты являлись для них лишь обыкновенными колонизаторами.

За эту доходную колонию шла тысячелетняя непрекращающаяся борьба.

Норманны, шведы, датчане, ливонцы и немцы постоянно пытались установить контроль над регионом. И лишь на излете средневековья скандинавы все же на целый век сумели утвердиться в устье Невы.

Они же развивали регион наиболее динамично: создали систему связи и обустроили достаточно удобные пути сообщения.

К началу Северной войны на ее островах и по берегам рукавов устья насчитывалось уже около ста различных поселений.

Вырос и основанный в месте впадения в Неву реки Охты настоящий город, получивший название Ниеншанц, которому в 1632 году королевским указом ему были пожалованы первые привилегии.

А уже в 1642 году городу были даны права крупного торгового центра с утверждением гражданского управления и герба, а с 1648 года город получил право проводить вольную торговую ярмарку. Поэтому слова Пушкина о приюте убогого чухонца являются не более чем художественным вымыслом. И Петр І оккупировал далеко не пустое место.

После исхода сражений Северной войны 1700 1721 годов, сюда, из центральных областей Московии, согласно царским указам, переселили десятки тысяч московитов, что в корне изменило демографическую ситуацию региона.

После того как Россия и Швеция заключили вечный, истинный и нерушимый мир на земле и воде, Россия не только вновь обрела Вод скую пятину: Ингрию и Карельский перешеек, но и оккупировала всю Ливонию: Лифляндию и Эстляндию с Моонзундским архипелагом и островами Финского залива, а также небольшую область Финляндии с Выборгом, что более чем в два раза превысило утерянное Московией наследство, необходимостью вернуть которое российская историография обычно объясняет мотивы нападения на Швецию в 1700 г.

Что примечательно за Ливонию и Моонзунд Россия секретным артикулом обязывалась выплатить 2 миллиона рейхсталлеров или 1,5 миллиона рублей, причем только полновесной серебряной монетой в срок с февраля 1722 года по сентябрь 1724 года.

Интересно что согласно условиям мирного договора было возвращение всех военнопленных, амнистия укрывшимся у противника дезертирам и беженцам. Так вот украинцы (русины), под этот договор не попали, царь их простить отказался, а шведы и настаивать не стали.

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