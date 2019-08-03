Сестрам 102 і 107 років: довгожительки розкрили свій незвичайний секрет

Жінка, яка святкувала свій 107-й день народження в середу, 31 липня, вважає головним секретом довгого життя самотність.

Луїза Синьйор, яка живе в Бронксі в Нью-Йорку, дотримується здорового харчування і регулярно займається спортом, пише CNN.

При цьому довгожителька вважає, що справжня причина, з якої вона живе вже більше століття, полягає в тому, що вона ніколи не вступала в шлюб.

Жінка зазначила 107-річчя CNN

Луїза Синьйор CNN

"Якщо у них є вправа, я роблю вправу. Якщо вони танцюють, я танцюю. Я все ще трохи танцюю. Після обіду я буду грати в бінго, тому у мене був насичений день", – розповіла Синьйор журналістам.

"Я думаю, що секрет мого 107-річчя в тому, що я ніколи не була заміжня. Моя сестра каже: "Я б ніколи не виходила заміж".

Примітно, що сестрі цієї жінки 102 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька новозеландського міста Мосгіл, регіон Отаго, Мюріель Барбара, якій 22 травня виповнилося 100 років, назвала секретом свого довголіття повноцінний сон і здорове харчування.

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