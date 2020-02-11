Сестра Поклонської стала "великою шишкою" у Криму: у мережі сміються

Сестра нелегітимного депутата Держдуми Росії, колишньої "прокурорки" Криму Наталії Поклонский Олена Осадча отримала посаду в включеному Криму.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, тепер керуватиме містом Затишне Сакського району.

Наталя Поклонська із сестрою "РБК"

До цього сестра Поклонської працювала в компанії "Чорноморнафтогаз" на керівних посадах. Вона була заступником директора, а потім очолила департамент з управління персоналом і загальних питань.

У мережі вже висміяли нове призначення родички "няш-мяш". Зокрема, український блогер Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі з іронією відреагував на цю інформацію.

"Сестра няші Поклонської – Олена, по чоловікові Осадча – тепер велике цабе в окупованому Криму", – сміється він.

За його словами, можливо, для Поклонської також знайдеться якась "будка в управлінні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська назвала "дикунами" активістів, які демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову в Одесі.

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