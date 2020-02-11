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11 лютого • оновлено в 11:06
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Сестра Поклонської стала "великою шишкою" у Криму: у мережі сміються

4.3т
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Сестра нелегітимного депутата Держдуми Росії, колишньої "прокурорки" Криму Наталії Поклонский Олена Осадча отримала посаду в включеному Криму.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, тепер керуватиме містом Затишне Сакського району.

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Наталя Поклонська із сестрою

Наталя Поклонська із сестрою

"РБК"

До цього сестра Поклонської працювала в компанії "Чорноморнафтогаз" на керівних посадах. Вона була заступником директора, а потім очолила департамент з управління персоналом і загальних питань.

У мережі вже висміяли нове призначення родички "няш-мяш". Зокрема, український блогер Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі з іронією відреагував на цю інформацію.

"Сестра няші Поклонської – Олена, по чоловікові Осадча – тепер велике цабе в окупованому Криму", – сміється він.

За його словами, можливо, для Поклонської також знайдеться якась "будка в управлінні".

Сестра Поклонської стала "великою шишкою" у Криму: у мережі сміються

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська назвала "дикунами" активістів, які демонтували меморіальну дошку маршалу Жукову в Одесі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Особа
Наталя Поклонська
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Дейман Алон
Дейман Алон
Саки-мяш!
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Жмайло и голобуцький - это сила
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а где ссылка по которой вы взяли инфу.
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