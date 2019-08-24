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Серж Марко
Серж Марко
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Ця незалежність окроплена кров'ю

6.4т

Кілька років тому моя країна взяла у руки зброю, щоб захистити себе.

Кілька років тому нова Україна зіткнулася з вибором: захистити себе - чи опинитись в повній залежності від багатолітнього ворога.

І моя країна обрала незалежність.

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Ця незалежність окроплена кров'ю. Ця незалежність оплачена смертями тисяч українців. І по одній землі зі мною ходять десятки та сотні тисяч тих, хто виборював ії під російськими кулями. І я розумію, що живу у великі часи.

Сьогодні той день, коли вся країна говорить своїм захисниками - дякую. І я до них приєднуюся.

З Днем Незалежності, країно! Дякую твоїм захисникам!

Смерть ворогам!

І...

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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Автор
Серж Марко Серж Марко
Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності
Місце
Україна
Тег
Ветерани війни на Донбасі
Джерело
Джерело: Facebook Сержа Марко
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Кобеляцкий Александр
Кобеляцкий Александр
Сэрж Марко звучит круто, для блохерв. Но как-то не по-украинскию Нет чтобы назваться Сырьожей. Завернуться в радужный европейский флаг, а потом требовать Кубань и Владивосток.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
2014-2019 гг самая позорная часть в хистории 29-ти летней Усраины. Потомки постараются это забыть, плюя на 6лятские могилы карателей ВСУ.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Незалэжными и процветающими вы были только в составе СССР...а за пять лет просрали всё,что можно....теперь реально от вас ничего не зависит,даже с томасом облажались....с "праздником" приплыли....
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