Серце знову забилося: українка народила трійню після загибелі сина на Донбасі

Лілія Ільницька з Житомирської області втратила єдиного улюбленого сина на Донбасі.

Оплакавши втрату, жінка зважилася на радикальний крок і народила трійню. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ільницька народила сина Дмитра 29 листопада. В цей же день 24 роки по тому він загинув, захищаючи Україну від окупантів.

"Він сказав мені: мама, я присягав на вірність народу України. Я офіцер. Все", - згадала жінка.

Дмитро закінчив військову кафедру лейтенантом і серед перших пішов до військкомату. День народження він зустрів у Пісках. Коли рідні вітали військового, він був напружений, тому що потрібно було їхати в аеропорт. У новинах сім'я дізналася, що серед двох загиблих в АТО виявився Дмитро.

Лілія важко перенесла втрату улюбленого сина, але через півроку вирішила все ж народити. Чоловік був не готовий до такого кроку, кажучи, що це буде зрадою по відношенню до Дмитра. Ільницька була непохитна, тому що часу вже не було, адже їй на той момент вже виповнилося 46 років. Тому українка підібрала потрібні слова, щоб переконати чоловіка.

"Андрій, ми ж без Діми просто загинемо, а хто буде до нього ходити на цвинтар", - переконала вона.

З третьої спроби штучне запліднення все ж вдалося. В результаті жінка народила трійню: дві дівчинки і хлопчика. Батьки вже придумали професію старшій доньці - бути хірургом для порятунку життів. Відзначається, що тепер серце Ільницької б'ється заради дітей, адже жінка знайшла загублений сенс життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинули двоє бійців ВСУ в результаті нічних обстрілів терористів.